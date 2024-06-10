Даку, Митай, Броя, Стракоша, Хюсай, Джимшити – в окончательной заявке Албании на Евро-2024

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Обнародована окончательная заявка сборной Албании на Евро-2024.

Главный тренер албанской команды Силвиньо огласил список из 27 футболистов, включенных в расширенный состав перед чемпионатом Европы.

ВратариЭтрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»), Томас Стракоша («Брентфорд»).

Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети (ЧФР), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Берат Джимшити («Аталанта»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»), Энеа Михай («Фамаликан»), Марио Митай («Локомотив»).

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер»), Кристьян Аслани («Интер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Медон Бериша («Лечче»), Клаус Гьясула («Дармштадт»), Кязим Лячи («Спарта» Прага), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Ульбер Рамадани («Лечче»).

Нападающие: Ясир Асани («Кванчжу»), Армандо Броя («Челси»), Мирлинд Даку («Рубин»), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб), Рей Манай («Сивасспор»), Таулянт Сефери («Бани Яс»).

По сравнению с изначальной заявкой из состава был исключен только вратарь «Айнтрахта» Симон Симони.

Сборная Албании на Евро-2024 сыграет в группе B, где встретится с Италией, Хорватией и Испанией.

3 комментария
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Ребят, новостям про составы 3 дня, я в лайв-режиме отслеживал даже албанцев и румын, потому что интересно. Зато цитаты Заремы и Мостового тут вовремя
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Пол команды из Серии А
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Митай в основе будет. поболеем хотя бы на групповом этапе за них
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