Берарди хочет перейти в «Ювентус». «Милан», «Наполи» и «Рома» меньше привлекают вингера «Сассуоло»

Теги Интер Рома Милан Ювентус серия А Италия возможные трансферы Наполи Сассуоло Доменико Берарди Федерико Кьеза Футбол

Доменико Берарди готов присоединиться к «Ювентусу».

По сведениям La Gazzetta dello Sport, вингер «Сассуоло» считает, что туринский клуб – подходящее место для продолжения карьеры. Футболист давно мечтал перейти в «Интер», но такая сделка вряд ли состоится, так что сейчас он настроен на трансфер в состав «бьянконери».

«Ювентус» проявляет взаимный интерес к Берарди. «Милан», «Наполи» и «Рома» тоже хотели бы его подписать, однако они привлекают 29-летнего игрока в меньшей степени.

Когда будущее Федерико Кьезы прояснится, туринцы, вероятно, сделают шаг по направлению к трансферу вингера «Сассуоло».

При этом вылетевший из Серии А клуб не хочет отпускать своего лидера, договориться с ним об условиях будет непросто. Возможна аренда с правом выкупа либо с выкупом в случае участия футболиста в определенном количестве матчей.

В этом сезоне Берарди провел 17 матчей в чемпионате Италии и забил 9 голов. Подробно со статистикой игрока, получившего травму ахилла в марте, можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Раньше надо было хотеть.
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Берарди и Милинкович-Савич легенды Ювентуса. когда они закончат карьеру буду скучать по этим новостям
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Я уж решил, что пойдёт на принцип и окунётся в Серию Бэ
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Он уже лет 9 куда-то все переходит, как и Савич
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Ой наконец, а то просыпаюсь с утра что то не так. И меня осенило наступило лето, а новостей о переходе Берарди в Юве нету какое то странное ТО.
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