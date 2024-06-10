Берарди хочет перейти в «Ювентус». «Милан», «Наполи» и «Рома» меньше привлекают вингера «Сассуоло»
Доменико Берарди готов присоединиться к «Ювентусу».
По сведениям La Gazzetta dello Sport, вингер «Сассуоло» считает, что туринский клуб – подходящее место для продолжения карьеры. Футболист давно мечтал перейти в «Интер», но такая сделка вряд ли состоится, так что сейчас он настроен на трансфер в состав «бьянконери».
«Ювентус» проявляет взаимный интерес к Берарди. «Милан», «Наполи» и «Рома» тоже хотели бы его подписать, однако они привлекают 29-летнего игрока в меньшей степени.
Когда будущее Федерико Кьезы прояснится, туринцы, вероятно, сделают шаг по направлению к трансферу вингера «Сассуоло».
При этом вылетевший из Серии А клуб не хочет отпускать своего лидера, договориться с ним об условиях будет непросто. Возможна аренда с правом выкупа либо с выкупом в случае участия футболиста в определенном количестве матчей.
В этом сезоне Берарди провел 17 матчей в чемпионате Италии и забил 9 голов. Подробно со статистикой игрока, получившего травму ахилла в марте, можно ознакомиться здесь.