Берарди хочет перейти в «Ювентус». «Милан», «Наполи» и «Рома» меньше привлекают вингера «Сассуоло»

Доменико Берарди готов присоединиться к «Ювентусу».

По сведениям La Gazzetta dello Sport, вингер «Сассуоло» считает, что туринский клуб – подходящее место для продолжения карьеры. Футболист давно мечтал перейти в « », но такая сделка вряд ли состоится, так что сейчас он настроен на трансфер в состав «бьянконери».

« » проявляет взаимный интерес к Берарди. « », « » и « » тоже хотели бы его подписать, однако они привлекают 29-летнего игрока в меньшей степени.

Когда будущее Федерико Кьезы прояснится, туринцы, вероятно, сделают шаг по направлению к трансферу вингера «Сассуоло».

При этом вылетевший из Серии А клуб не хочет отпускать своего лидера, договориться с ним об условиях будет непросто. Возможна аренда с правом выкупа либо с выкупом в случае участия футболиста в определенном количестве матчей.

В этом сезоне Берарди провел 17 матчей в чемпионате Италии и забил 9 голов. Подробно со статистикой игрока, получившего травму ахилла в марте, можно ознакомиться здесь.