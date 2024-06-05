«Аякс» контактирует с «Краснодаром» по поводу трансфера Сперцяна (Руди Галетти)

Теги Лацио высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия высшая лига Бельгия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян может перейти в «Аякс».

Нидерландский клуб поддерживает контакт с «Краснодаром» и планирует начать более активные переговоры с игроком в ближайшее время, сообщает инсайдер Руди Галетти. 

Отмечается, что интерес к хавбеку также проявляют некоторые команды из Бельгии и Франции. «Лацио» не участвует в борьбе за футболиста. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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6 комментариев
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В нынешний Аякс возможно и не стоит ему переходить. Да, там за ним следить именитым клубам будет проще, чем за Краснодаром исключительно в РПЛ, но если его хочет Дортмунд, то лучше в Бундеслигу ехать и пробиваться в основу, к тому же в Боруссии может быть чистка состава, потому что некоторые игроки не оправдали надежд.
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Эдуард разноплановый футболист очень крепкий хороший техничный с головой парниша надо уезжать если есть шанс обязательно
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В прошлое Т. О. Аякс, тоже упоминался?
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шо , опять
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