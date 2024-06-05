«Аякс» контактирует с «Краснодаром» по поводу трансфера Сперцяна (Руди Галетти)
Эдуард Сперцян может перейти в «Аякс».
Нидерландский клуб поддерживает контакт с «Краснодаром» и планирует начать более активные переговоры с игроком в ближайшее время, сообщает инсайдер Руди Галетти.
Отмечается, что интерес к хавбеку также проявляют некоторые команды из Бельгии и Франции. «Лацио» не участвует в борьбе за футболиста.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.