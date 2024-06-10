Дешам о выходе Мбаппе на замену в игре с Канадой: «У него была гематома на колене, он хотел сыграть 15 минут. Игра Франции отличается с Килианом»

Дидье Дешам высказался об игровом времени Килиана Мбаппе.

Французский нападающий вышел на поле на 74-й минуте в товарищеском матче против команды Канады (0:0).

«Он хотел сыграть пятнадцать минут. Очевидно, что когда Килиан выходит на поле, это многое меняет.

Килиан получил удар во время прошлого матча, а вчера перед тренировкой у него была значительная гематома на колене, это ограничивало его. Он получил необходимое лечение, ему было лучше.

Очевидно, что наша команда с Килианом или без него отличается своей игрой», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.