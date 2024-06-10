Дешам о выходе Мбаппе на замену в игре с Канадой: «У него была гематома на колене, он хотел сыграть 15 минут. Игра Франции отличается с Килианом»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам высказался об игровом времени Килиана Мбаппе.

Французский нападающий вышел на поле на 74-й минуте в товарищеском матче против команды Канады (0:0).

«Он хотел сыграть пятнадцать минут. Очевидно, что когда Килиан выходит на поле, это многое меняет.

Килиан получил удар во время прошлого матча, а вчера перед тренировкой у него была значительная гематома на колене, это ограничивало его. Он получил необходимое лечение, ему было лучше.

Очевидно, что наша команда с Килианом или без него отличается своей игрой», – сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий