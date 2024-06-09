Мостовой о «Спартаке»: «Глушенков мог бы идеально заменить Промеса. Есть дефицит креативных игроков, некому создать момент»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Максим Глушенков Футбол

Александр Мостовой считает Максима Глушенкова лучшей заменой Квинси Промесу.

– У «Спартака» есть дефицит креативных игроков в атаке. После потери Промеса некому создавать момент.

– Кто бы мог заменить Квинси?

– Отличный сезон провел Глушенков. Парень с головой играет в футбол, все время нацелен на обострение.

Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке». Не думаю, что «Локомотив» захочет отпустить его, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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12 комментариев
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Глушенкову с таким характером прямая дорога в Тотенхем, а ведь потенциал у него отличный
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Вот поэтому Мостовой и не тренер, Промес и Глушенков абсолютно разные игроки, как один может заменить другого - это только царь знает.
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Это кто вообще ?
Глушенкову😂😂
+1
0
+1
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