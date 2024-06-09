Мостовой о «Спартаке»: «Глушенков мог бы идеально заменить Промеса. Есть дефицит креативных игроков, некому создать момент»

Александр Мостовой считает Максима Глушенкова лучшей заменой Квинси Промесу.

– У « » есть дефицит креативных игроков в атаке. После потери Промеса некому создавать момент.

– Кто бы мог заменить ?

– Отличный сезон провел . Парень с головой играет в футбол, все время нацелен на обострение.

Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке». Не думаю, что « » захочет отпустить его, – сказал бывший полузащитник сборной России.