Мостовой о Карпине после 4:0 с Беларусью: «Не стал бы выделять тренера. Пусть он продолжает работать со сборной России, сейчас разницы никакой нет»
Александр Мостовой считает, что сейчас неважно, кто возглавляет сборную России.
Вчера команда под руководством Валерия Карпина обыграла Беларусь (4:0) в товарищеском матче в Минске.
«Сборную Беларуси просто смяли. Не ожидал, что наши с первых минут так активно выйдут играть. Обычно игроки в это время уже мыслями в отпуске находятся.
Какова заслуга Карпина в этой победе? Играют футболисты, а не тренер. Не стал бы выделять здесь тренера. Тем более, что сборная Беларуси нам серьезно уступает в классе.
Стоит ли продлевать с Карпиным контракт? Да пусть он продолжает работать со сборной, разницы никакой нет, кто тренер сейчас», – сказал бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты».
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