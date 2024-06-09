Гендиректор «Крыльев» заявил о желании повторить успех «Лестера»: «На золото РПЛ претендуют 3-5 команд, но бывают исключения»

Генедиректор «Крыльев Советов» заявил о желании повторить успех «Лестера».

– Кого из игроков, ушедших из «Крыльев», было обиднее всего терять?

– Таких футболистов много. Посмотрите, сколько игроков за последние три года ушло из «Крыльев». Если бы они остались, то команда играла бы более стабильно и была бы выше в таблице.

– Смогли бы реально бороться за чемпионство, если бы лидеры не уходили из «Крыльев»?

– Все может быть. Чтобы быть чемпионом, у тебя на каждой позиции должны быть игроки сильнее, чем у конкурентов. На чемпионство в России претендуют 3-5 команд. Надо посмотреть составы этих команд, стоимость их игроков. Тогда можно будет здраво и трезво рассудить, могут ли «Крылья» бороться за чемпионство. Да, бывают исключения, тот же «Лестер». Мы очень хотим, чтобы такое произошло с «Крыльями», – сказал Вадим Андреев.

Напомним, «Лестер» в 2016 году сенсационно стал чемпионом Англии.