Клубы из Саудовской Аравии интересуются хавбеком «Крыльев» Рахмановичем («СЭ»)

Саудовские клубы интересуются хавбеком «Крыльев» Амаром Рахмановичем.

Конкретных предложений пока сделано не было, как утверждает « ».

30-летний босниец выступает за « » с сентября 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей за клуб в Мир , забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.