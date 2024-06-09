Клубы из Саудовской Аравии интересуются хавбеком «Крыльев» Рахмановичем («СЭ»)
Саудовские клубы интересуются хавбеком «Крыльев» Амаром Рахмановичем.
Конкретных предложений пока сделано не было, как утверждает «Спорт-Экспресс».
30-летний босниец выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей за клуб в Мир РПЛ, забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.