Клубы из Саудовской Аравии интересуются хавбеком «Крыльев» Рахмановичем («СЭ»)

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Амар Рахманович Спорт-Экспресс Футбол

Саудовские клубы интересуются хавбеком «Крыльев» Амаром Рахмановичем.

Конкретных предложений пока сделано не было, как утверждает «Спорт-Экспресс». 

30-летний босниец выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей за клуб в Мир РПЛ, забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи. 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

2 комментария
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