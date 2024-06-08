«Атлетико» ведет переговоры по трансферу Ле Нормана из «Реал Сосьедад». В сделку могут включить Галана (Marca)

Робен Ле Норман может перейти в «Атлетико».

Как сообщает Marca, «матрасники» хотят подписать двух центральных защитников на место покинувших клуб Марио Эрмосо и Стефана Савича. Защитник « » Робен Ле Норман выбран спортивным руководством « » в качестве усиления линии обороны, судя по всему, переход состоится этим летом.

Переговоры между клубами уже ведутся. Стороны не раскрывают условия сделки, которая может включать различные варианты, к примеру, в нее могут быть включены игроки, такие как , чтобы снизить стоимость.

Отмечается, что главный тренер мадридцев следит за Ле Норманом уже несколько сезонов и был бы рад заполучить надежного центрального защитника.