Колосков о сборной: «Не вижу развития молодых игроков. Мы только о Тюкавине слышим, но он как играл в том году, так играет и в этом. Нет звезды, которую берут нарасхват в иностранные клубы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Вячеслав Колосков Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Вячеслав Колосков оценил прогресс молодых футболистов.

Вчера сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 4:0.

«Как бы ни закончился товарищеский матч, никакого чувства гордости быть не может. Откровенно говоря, не вижу развития молодых игроков в сборной. Вижу, что они играют на хорошем уровне. Но их немного, к сожалению.

Мы только о Тюкавине слышим. Но он как играл в том году, так играет и в этом. У нас никто не зазвездился, не стал звездой, которую берут нарасхват в иностранные клубы. Поэтому мы развиваемся так, как развиваемся – потихоньку», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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12 комментариев
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Во времена твоего президенства то пачками пади молодые звёзды появлялись
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Вообще-то в этом году Тюкавин в "Динамо" основным стал, а до этого был запасным. Да и в целом наших больше стали приглашать в хорошие зарубежные клубы: к Головину с Миранчуком присоединились Захарян и Кузяев. Теперь вот Сафонов в ПСЖ переходит.
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Сафонов уезжающий в топ-клуб не считается ?
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Ответ Pucheslav
Сафонов уезжающий в топ-клуб не считается ?
Это другое.
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Вячеслав мня Иваныч Полозков, как его именовали в Назло рекордам. Фееричный персонаж с жирным знаком минус
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мы сейчас варимся в своём болотце и звезд Мишлен на нём нет. И то, кого то замечают и приглашают время от времени. Проще засветится, когда участвуешь в ЕК и сборной.
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из зенита негров берите
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Это называется застой, причем во всем, здравствуй дорогой Леонид Ильич.
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Если целенаправленно выдавливать из РПЛ тренеров, воспитывающих эту молодежь - так и будет. Выдавили Семина (Миранчуки, Баринов), Слуцкого (Головин), Ганчаренко ( Обляков, Чалов, Дивеев). Теперь с "лучшего тренера РПЛ" Семака спрашивайте за молодые таланты.
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Платили бы алименты - все были бы нарасхват)
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Во времена Колоскова очень много россиян играли в Италии,Испании,Португалии. Русские хорошо смотрелись в Европе.
Сейчас в Европе вырос уровень мастерства футболистов и в конкуренции с иностранцами русские сдали позиции.
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Ответ belwrestler
Если целенаправленно выдавливать из РПЛ тренеров, воспитывающих эту молодежь - так и будет. Выдавили Семина (Миранчуки, Баринов), Слуцкого (Головин), Ганчаренко ( Обляков, Чалов, Дивеев). Теперь с "лучшего тренера РПЛ" Семака спрашивайте за молодые таланты.
Руй продвигал молодых в "Спартаке".
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