Колосков о сборной: «Не вижу развития молодых игроков. Мы только о Тюкавине слышим, но он как играл в том году, так играет и в этом. Нет звезды, которую берут нарасхват в иностранные клубы»
Вячеслав Колосков оценил прогресс молодых футболистов.
Вчера сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 4:0.
«Как бы ни закончился товарищеский матч, никакого чувства гордости быть не может. Откровенно говоря, не вижу развития молодых игроков в сборной. Вижу, что они играют на хорошем уровне. Но их немного, к сожалению.
Мы только о Тюкавине слышим. Но он как играл в том году, так играет и в этом. У нас никто не зазвездился, не стал звездой, которую берут нарасхват в иностранные клубы. Поэтому мы развиваемся так, как развиваемся – потихоньку», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Сейчас в Европе вырос уровень мастерства футболистов и в конкуренции с иностранцами русские сдали позиции.