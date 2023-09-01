«Реал» в 3-й раз отдал Рейньера в аренду – «Фрозиноне». Хавбека купили за 30 млн евро в 2020-м, он не играл за «Мадрид»

«Реал» в третий раз отдал в аренду игрока, купленного за 30 млн евро.

Атакующий полузащитник Рейньер сезон-2023/24 проведет в клубе Серии А « ».

Рейньер перешел в « » из «Фламенго» в январе 2020 года за 30 миллионов евро. Сезон-2022/23 атакующий полузащитник провел в аренде в «Жироне», ранее бразилец провел два сезона в дортмундской «Боруссии».

Со статистикой 21-летнего , еще не игравшего за первую команду «Мадрида», можно подробно ознакомиться здесь.

Фото: frosinonecalcio.com

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