«Реал» в 3-й раз отдал Рейньера в аренду – «Фрозиноне». Хавбека купили за 30 млн евро в 2020-м, он не играл за «Мадрид»

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига трансферы Фрозиноне Рейньер Футбол

«Реал» в третий раз отдал в аренду игрока, купленного за 30 млн евро.

Атакующий полузащитник Рейньер сезон-2023/24 проведет в клубе Серии А «Фрозиноне».

Рейньер перешел в «Реал» из «Фламенго» в январе 2020 года за 30 миллионов евро. Сезон-2022/23 атакующий полузащитник провел в аренде в «Жироне», ранее бразилец провел два сезона в дортмундской «Боруссии».

Со статистикой 21-летнего Рейньера, еще не игравшего за первую команду «Мадрида», можно подробно ознакомиться здесь.

Фото: frosinonecalcio.com

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ Traxyla
Просто не выстрелил . Хотя может повторить судьбу Эдегора . Он тоже в одно время потерялся
Глупость. Эдегор хорошо играл в каждом клубе, куда его в аренду отдавали.

А Рейньер наоборот всюду проваливается.
+52
-1
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усы Годзиллы
Ответ Zemanuha
Почему в каждой новости про Рейньера, пишут за какую сумму его купили.
Чтобы подчеркнуть провал Реала.
Очевидно же)

Так ещё делает Зиеш Зоун
+49
-2
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nj S
Казалось бы вроде очень талантливый парень,неужто характер так мешает развиваться и играть?
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
У них там ещё один Дон Педро за 60м на подходе
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алмас Маженов
Ответ Artem Piatkov
Раз на раз не приходится На 1 таланта обычно штуки 3 безталанных выпадают, но Перес это свёл к 50 на 50 Так что всё равно всё ок
Пока Жуниор и Родриго выстрелили, Реньер нет. 2 против 1. Но ещё есть Эндрик. Посмотрим как он будет играть
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Traxyla
Просто не выстрелил . Хотя может повторить судьбу Эдегора . Он тоже в одно время потерялся
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Ответ Traxyla
Просто не выстрелил . Хотя может повторить судьбу Эдегора . Он тоже в одно время потерялся
Ничего страшного, купят нового за тридцатку)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Раз на раз не приходится
На 1 таланта обычно штуки 3 безталанных выпадают, но Перес это свёл к 50 на 50

Так что всё равно всё ок
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
легенда футбольного менеджера , всегда уходит свободным агентом из Реала куда угодно ,в любой клуб , имеет отличные скилы и нигде не заигрывает )
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Man in Blanco
Ну ничего страшного. Такова цена за ставку на молодых бразилов - на каждого Винисиуса и Родриго будет свой Рейньер
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JamesBulger7
Ответ Nj S
Казалось бы вроде очень талантливый парень,неужто характер так мешает развиваться и играть?
Травма тяжелая подкосила парня.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
uasuma
Ответ savik-A.M.
легенда футбольного менеджера , всегда уходит свободным агентом из Реала куда угодно ,в любой клуб , имеет отличные скилы и нигде не заигрывает )
хз, у меня за шеффилд и рому отлично играл)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irakli Kan
Ответ Усы Годзиллы
Чтобы подчеркнуть провал Реала. Очевидно же) Так ещё делает Зиеш Зоун
провал был с иовичем и азаром, это так не большая неудача, не более того
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Буду наблюдать за Фрозиноне в этом году. Интересно играют, я думаю могут и в десятку пробиться, несмотря на мизерные бюджеты.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
кажется, у Рейньера не будет шансов вообще, если не вернётся в статусе суперзвезды
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алмас Маженов
Ответ Hi Hi
Вини и Родриго (каждый за 30) выстрелили, Рейньер и Одриоссола (каждый за 30) не выстрелили. На подходе Гюлер за тридцатку и Эндрик за 72
Я про молодых бразильцев. Перес выбрал направление такое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ Алмас Маженов
Пока Жуниор и Родриго выстрелили, Реньер нет. 2 против 1. Но ещё есть Эндрик. Посмотрим как он будет играть
Вини и Родриго (каждый за 30) выстрелили, Рейньер и Одриоссола (каждый за 30) не выстрелили. На подходе Гюлер за тридцатку и Эндрик за 72
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zemanuha
Ответ Усы Годзиллы
Чтобы подчеркнуть провал Реала. Очевидно же) Так ещё делает Зиеш Зоун
Пока не факт провала.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Гурёнок, как там ваши 5-е . ? :))) Гризманн, Коутиньо или даже Дембеле вас не мучают? Или на худой конец Чигринский))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo
Ответ иц а мен
зураб умнее 99 процентов глоров реала в рунете
Это тот, который кричал, что нужно избавляться от Крооса и брать Ван Де Бека? Который говорил, что Браим лучше Винисиуса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усы Годзиллы
Ответ иц а мен
зураб умнее 99 процентов глоров реала в рунете
Конечно.

Он самый любимый блогер Реала среди каталонских.

Собственно, показательно 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моуриниста
Зидан и Анчелоти погубили очередной талант.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ uasuma
хз, у меня за шеффилд и рому отлично играл)
у меня нигде не заигрывал )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
uasuma
Ответ savik-A.M.
у меня нигде не заигрывал )
а на каких позициях пробовал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ uasuma
а на каких позициях пробовал?
Апз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий