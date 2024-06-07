Генсек РФС о Безрукове: «Никакого давления на Комитет по этике не было. А действия уважаемых депутатов комментировать не могу»
Максим Митрофанов высказал мнение о ситуации вокруг шутки Руслана Безрукова.
– Слишком большой резонанс в России вызвало рассмотрение дела Руслана Безрукова, пошутившего после победы «Рубина» над «Зенитом» о желании получить дополнительные призовые от конкурентов чемпиона. Даже из Госдумы поступил запрос в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела. Неужели слова молодого футболиста заслуживали такого внимания, а дополнительное премирование за достигнутый результат может служить поводом для преследования?
– Напомню, что ФИФА и УЕФА постоянно подчеркивают нулевую толерантность к финансовому влиянию на результат футбольной игры. Это касается и влияния третьей стороны. Даже в CAS поступали подобные обращения в случае так называемого «положительного стимулирования».
Оценку слов Безрукова с нашей стороны дал Комитет по этике после проведения ряда экспертиз.
Со стороны руководства федерации никакого давления на Комитет по этике не оказывалось. Комментировать действия уважаемых депутатов Госдумы не могу, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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450 зажравшихся, заплывших жиром дармоедов.
Уж лучше бы вообще ничего не делали, чем вот такой позорный фарс устраивать. Нашли, блин, главного коррупционера! :(((
Это что за экспертизы интересно были? Ещё и дорогущие наверное были...Совсем же с катушек съехали: шутку безобидную рассматривают собрав кучу комитетов, проведя множество экспертиз...