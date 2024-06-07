Генсек РФС о Безрукове: «Никакого давления на Комитет по этике не было. А действия уважаемых депутатов комментировать не могу»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Государственная дума Р-Спорт Руслан Безруков Футбол

Максим Митрофанов высказал мнение о ситуации вокруг шутки Руслана Безрукова.

– Слишком большой резонанс в России вызвало рассмотрение дела Руслана Безрукова, пошутившего после победы «Рубина» над «Зенитом» о желании получить дополнительные призовые от конкурентов чемпиона. Даже из Госдумы поступил запрос в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела. Неужели слова молодого футболиста заслуживали такого внимания, а дополнительное премирование за достигнутый результат может служить поводом для преследования?

– Напомню, что ФИФА и УЕФА постоянно подчеркивают нулевую толерантность к финансовому влиянию на результат футбольной игры. Это касается и влияния третьей стороны. Даже в CAS поступали подобные обращения в случае так называемого «положительного стимулирования».

Оценку слов Безрукова с нашей стороны дал Комитет по этике после проведения ряда экспертиз.

Со стороны руководства федерации никакого давления на Комитет по этике не оказывалось. Комментировать действия уважаемых депутатов Госдумы не могу, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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20 комментариев
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Комментировать шутку можно было всем, кому не лень, а комментировать действия и высказывания по поводу этой шутки нельзя и не можем) Комментирования Шрёдингера прям)
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Ответ Ноу криминалити
Уважаемых кем? Сатаной?
Ну не надо так, Сатана добрее
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Уважаемых кем? Сатаной?
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Это решение навсегда войдёт в в историю футбола,как самое позорное и пристрастное
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"Уважаемые депутаты"...?????
450 зажравшихся, заплывших жиром дармоедов.
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Уважаемых))))
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Да сколько ж можно об этом? Превратили шутку в позорный фарс ! Бесы
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"Любимых" забыл добавить
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Вот же паразиты, господи...

Уж лучше бы вообще ничего не делали, чем вот такой позорный фарс устраивать. Нашли, блин, главного коррупционера! :(((
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"Оценку слов Безрукова с нашей стороны дал Комитет по этике после проведения ряда экспертиз."
Это что за экспертизы интересно были? Ещё и дорогущие наверное были...Совсем же с катушек съехали: шутку безобидную рассматривают собрав кучу комитетов, проведя множество экспертиз...
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Эти ,,уважаемые,,, болельщики зентогаза.А как иначе?Во чем они в думе занимаются.
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Никакого давления? Да комитет по этике давить надо как тараканов.
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Резонанс среди хомячков? Зачем это вообще обсуждать?
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Конечно не было, люди там прекрасно понимают кто платит им зп.
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