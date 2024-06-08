Робертсон, Мактоминей, Тирни, Гилмор, Макгинн – в окончательном составе Шотландии на Евро-2024
Сборная Шотландии назвала окончательный состав на Евро-2024.
Вратари: Зендер Кларк («Хартс»), Ангус Ганн («Норвич»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»).
Защитники: Энди Робертсон («Ливерпуль»), Лиэм Купер («Лидс»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»), Райан Портеус («Уотфорд»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба – «Селтик»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»).
Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Райан Джек («Рейнджерс»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»).
Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Томми Конуэй («Бристоль Сити»), Льюис Морган («Нью-Йорк Ред Буллс»).
Шотландия стартует на Евро-2024 матчем против сборной Германии. Игра состоится 14 июня.