«Байер» за 15 млн евро подписал 19-летнего центрального защитника Белосьяна из «Ренна»

Теги Байер Ренн бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы деньги Жанюэль Белосьян Футбол

Жанюэль Белосьян перешел в «Байер» из «Ренна».

Немецкий клуб объявил о трансфере 19-летнего французского футболиста. Контракт с ним рассчитан до 2029 года.

Фото: bayer04.de

Сообщалось, что «Байер» выплатит около 15 миллионов евро за центрального защитника. 

В прошлом сезоне Жанюэль Белосьян провел 23 матча за «Ренн» в Лиге 1 и сделал одну результативную передачу.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Тайный армянин, как и Меньян с Эступиньяном
+23
-1
+22
Ответ Кирилл Голивец
Тайный армянин, как и Меньян с Эступиньяном
Главное, посмотреть каков он в нардах
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Тут скорее Черносьян всё же.
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неожиданный трансфер , но не значит , что плохой
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Талантливый парень ,но первый сезон уйдет на адаптацию
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