«Байер» за 15 млн евро подписал 19-летнего центрального защитника Белосьяна из «Ренна»

Жанюэль Белосьян перешел в «Байер» из «Ренна».

Немецкий клуб объявил о трансфере 19-летнего французского футболиста. Контракт с ним рассчитан до 2029 года.

Фото: bayer04.de

Сообщалось, что « » выплатит около 15 миллионов евро за центрального защитника.

В прошлом сезоне провел 23 матча за « » в Лиге 1 и сделал одну результативную передачу.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.