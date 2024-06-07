«Байер» за 15 млн евро подписал 19-летнего центрального защитника Белосьяна из «Ренна»
Жанюэль Белосьян перешел в «Байер» из «Ренна».
Немецкий клуб объявил о трансфере 19-летнего французского футболиста. Контракт с ним рассчитан до 2029 года.
Фото: bayer04.de
Сообщалось, что «Байер» выплатит около 15 миллионов евро за центрального защитника.
В прошлом сезоне Жанюэль Белосьян провел 23 матча за «Ренн» в Лиге 1 и сделал одну результативную передачу.
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.