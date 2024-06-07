«Байер» за 15 млн евро подпишет 19-летнего центрального защитника Белосьяна из «Ренна»

Жанюэль Белосьян переходит в «Байер» из «Ренна».

Немецкий клуб договорился с «Ренном» о трансфере 19-летнего французского футболиста, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

« » выплатит около 15 миллионов евро за центрального защитника. Контракт с игроком подпишут до 2029 года.

В прошедшем сезоне провел 23 матча за « » в Лиге 1 и сделал одну результативную передачу.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.