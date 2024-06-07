«Байер» за 15 млн евро подпишет 19-летнего центрального защитника Белосьяна из «Ренна»

Теги Байер Ренн бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Жанюэль Белосьян Футбол

Жанюэль Белосьян переходит в «Байер» из «Ренна».

Немецкий клуб договорился с «Ренном» о трансфере 19-летнего французского футболиста, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

«Байер» выплатит около 15 миллионов евро за центрального защитника. Контракт с игроком подпишут до 2029 года.

В прошедшем сезоне Жанюэль Белосьян провел 23 матча за «Ренн» в Лиге 1 и сделал одну результативную передачу.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

17 комментариев
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Талантливый наверное армянин
+23
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+22
Ответ Кирилл Голивец
Ээм... Тапсоба был пенальтистом в 21 год будучи цз в прошлом клубе, Инкапье в 19 играл в сборной на Копе, Фримпонг прошел систему Ман Сити и Селтик, Бонифэйс был лидером бельгийской гиковой команды...
Ну переходили они из Витории, Тальереса, Селтика и Юниона . Вторую команду я вообще впервые слышу) И статистика даже по кол-ву матчей не сказал бы, что впечатляющая. Если вы прямо знали этих игроков до Байера - респект и уважуха вам)
+2
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+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну переходили они из Витории, Тальереса, Селтика и Юниона . Вторую команду я вообще впервые слышу) И статистика даже по кол-ву матчей не сказал бы, что впечатляющая. Если вы прямо знали этих игроков до Байера - респект и уважуха вам)
Ну, не совсем удивительно. Про качества ВОБа знали ещё будучи в Норвегии (как и про его травмы), Гимарайнш - главный клуб страны помимо топ-3,5 с хорошими результатами примерно до 2021 года
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну переходили они из Витории, Тальереса, Селтика и Юниона . Вторую команду я вообще впервые слышу) И статистика даже по кол-ву матчей не сказал бы, что впечатляющая. Если вы прямо знали этих игроков до Байера - респект и уважуха вам)
Бонифейс в ЛЕ яркий сезон отыграл, не прям уж ноунейм) Ещё Хоффмана из Гладбаха взяли
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Поразительно, что Байер, как и Челси, приобретает не пойми кого последние пару сезонов(без учёта Гримальдо и Джаки), и какие разные результаты у клубов и самих игроков)
Ээм... Тапсоба был пенальтистом в 21 год будучи цз в прошлом клубе, Инкапье в 19 играл в сборной на Копе, Фримпонг прошел систему Ман Сити и Селтик, Бонифэйс был лидером бельгийской гиковой команды...
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Поразительно, что Байер, как и Челси, приобретает не пойми кого последние пару сезонов(без учёта Гримальдо и Джаки), и какие разные результаты у клубов и самих игроков)
Байер точечно покупает игроков с переменным успехом.
Байер часто проваливался после хороший сезонов, посмотрим как будет в этот раз.
+1
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Стата Витька: Буде-Глимт - 48 матчей и 13 голов, Юнион - 37 и 9. Ну не сказал бы, что впечатляет)да и я за себя говорю, что не знал) про выступления Юниона читал, но именно про успехи самой команды,а не конкретно игроков) да и наоборот рад, что они так хорошо раскрываются в Леверкузене)
Меня удивило как все топы прозевали Гримальдо прошлым летом. Про его крутость писали с года 18-ого, связывали его то с Барсой, то с АПЛ. А тут бац - и в Байере за ничего!

Если говорить про Глимт, то там формируется новая кузня талантов. Пусть и для топ-5 выхлоп мал, но играют в атакующем стиле
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Достойно
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в ФМ 24 неплохо развивается 🥸
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Комментарий удален модератором
Щас как Байер разменяет Та на этого Белосьяна и ещё сильней станет
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через 3 года в ПСЖ за сотку
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Ответ Пытливый Исследователь
Бонифейс в ЛЕ яркий сезон отыграл, не прям уж ноунейм) Ещё Хоффмана из Гладбаха взяли
Стата Витька: Буде-Глимт - 48 матчей и 13 голов, Юнион - 37 и 9. Ну не сказал бы, что впечатляет)да и я за себя говорю, что не знал) про выступления Юниона читал, но именно про успехи самой команды,а не конкретно игроков) да и наоборот рад, что они так хорошо раскрываются в Леверкузене)
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Ответ Пытливый Исследователь
Меня удивило как все топы прозевали Гримальдо прошлым летом. Про его крутость писали с года 18-ого, связывали его то с Барсой, то с АПЛ. А тут бац - и в Байере за ничего! Если говорить про Глимт, то там формируется новая кузня талантов. Пусть и для топ-5 выхлоп мал, но играют в атакующем стиле
Согласен) Гримально как по мне вообще супер-сезон выдал)
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Ответ Зеленский
Талантливый наверное армянин
Опередил
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Ответ Demyan Grachev
Комментарий удален модератором
Achautte.
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