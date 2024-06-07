«Байер» за 15 млн евро подпишет 19-летнего центрального защитника Белосьяна из «Ренна»
Жанюэль Белосьян переходит в «Байер» из «Ренна».
Немецкий клуб договорился с «Ренном» о трансфере 19-летнего французского футболиста, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
«Байер» выплатит около 15 миллионов евро за центрального защитника. Контракт с игроком подпишут до 2029 года.
В прошедшем сезоне Жанюэль Белосьян провел 23 матча за «Ренн» в Лиге 1 и сделал одну результативную передачу.
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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