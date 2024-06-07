Кобель, Аканджи, Окафор, Джака, Зоммер, Фройлер и Шакири – в заявке Швейцарии на Евро-2024

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Сборная Швейцарии опубликовала заявку на Евро-2024.

Главный тренер Мурат Якин включил в список 26 футболистов:

вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Ивон Мвого («Лорьян»), Ян Зоммер («Интер»);

защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»), Сильван Видмер («Майнц»), Седрик Цезигер («Вольфсбург»);

полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Ремо Фройлер («Болонья»), Ардон Ясари («Люцерн»), Дан Ндойе («Болонья»), Ноа Окафор («Милан»), Фабиан Ридер («Ренн»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Венсан Сьерро («Тулуза»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Гранит Джака («Байер»), Денис Закария («Монако»), Стивен Цубер (АЕК);

нападающие: Зеки Амдуни («Бернли»), Квадво Дуа («Лудогорец»), Бреэль Эмболо («Монако»).

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5 комментариев
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Очень слабое нападение, при этом топовая вратарская линия. Думаю как обычно без проблем выйдут из группы и проиграют в 1/8
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Хороший, сбалансированный состав с неплохой глубиной, некоторые игроки вообще в отличной форме... НО их тренирует Мурат Якин. Более того, пусть Эмболо и Закария вызваны - они сейчас в ужасной форме, вызваны просто за "былые заслуги". Ну и естественно бросается в глаза отсутствие футболиста, который точно будет забивать. Неуверенная игра в квалификации - ничьи с Косово, Беларусью... Как будто бы Венгрия гораздо лучше настроена на большой турнир и Швейцария на Евро скорее займёт третье место в группе
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Крепкая команда.
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Ждем очередных классных матчей от швейцарцев, никогда не разочаровывали
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Мурат Якин очередной тренеришке 😄 на евро. А там и Тедеско будет
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