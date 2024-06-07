Кобель, Аканджи, Окафор, Джака, Зоммер, Фройлер и Шакири – в заявке Швейцарии на Евро-2024
Сборная Швейцарии опубликовала заявку на Евро-2024.
Главный тренер Мурат Якин включил в список 26 футболистов:
– вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Ивон Мвого («Лорьян»), Ян Зоммер («Интер»);
– защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»), Сильван Видмер («Майнц»), Седрик Цезигер («Вольфсбург»);
– полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья»), Ремо Фройлер («Болонья»), Ардон Ясари («Люцерн»), Дан Ндойе («Болонья»), Ноа Окафор («Милан»), Фабиан Ридер («Ренн»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Венсан Сьерро («Тулуза»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Гранит Джака («Байер»), Денис Закария («Монако»), Стивен Цубер (АЕК);
– нападающие: Зеки Амдуни («Бернли»), Квадво Дуа («Лудогорец»), Бреэль Эмболо («Монако»).