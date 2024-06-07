Дмитрий Булыкин: «Мостовой, Широков, Быстров добавили бы зрелищности РПЛ в роли тренеров. Можно задействовать Аленичева, Титова, Тихонова, Евсеева»

Дмитрий Булыкин считает, что прославленные игроки должны возглавлять клубы РПЛ.

« пример , самый успешный российский тренер. Нашел работу по самому лучшему варианту, возглавив команду, за которую сам играл. Понятно, что в « » у многих тренеров получилось бы, но до этого клуба надо было еще добраться и получить там кредит доверия.

Мне хотелось бы, честно говоря, смотреть противостояния команд, которые возглавляли бы Семак, , , , другие наши известные в прошлом футболисты. Это намного интереснее, чем смотреть за дуэлями других тренеров. Хотя я против них ничего не имею.

Очень жаль, что не работают тренерами в ни , ни , ни , ни . Даже Черчесова ни один клуб не позвал, не знаю, почему. У этих людей есть тренерские заслуги, их можно было бы задействовать. Я, конечно, не знаю, каковы они в профессии, как общаются с руководителями, как выстраивают тренировочный процесс. Но игры между их командами подогрели бы интерес к чемпионату России.

А вскоре новая плеяда новоиспеченных тренеров подойдет – , , , , , кто сейчас заканчивают тренерские курсы. Они все яркие личности, футболисты с большой буквы. Добавили бы веса, значимости и зрелищности нашему футболу в роли наставников, 100 процентов. Тем более сейчас, во времена изоляции», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Булыкин об иностранных тренерах: «В РПЛ некоторые попали с натяжкой, как и легионеры. Россиянам нужно доверять. Лучше смотреть на Семака, Игнашевича и Юрана»