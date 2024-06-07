Дмитрий Булыкин: «Мостовой, Широков, Быстров добавили бы зрелищности РПЛ в роли тренеров. Можно задействовать Аленичева, Титова, Тихонова, Евсеева»
Дмитрий Булыкин считает, что прославленные игроки должны возглавлять клубы РПЛ.
«Есть пример Сергея Семака, самый успешный российский тренер. Нашел работу по самому лучшему варианту, возглавив команду, за которую сам играл. Понятно, что в «Зените» у многих тренеров получилось бы, но до этого клуба надо было еще добраться и получить там кредит доверия.
Мне хотелось бы, честно говоря, смотреть противостояния команд, которые возглавляли бы Семак, Юран, Игнашевич, Карпин, другие наши известные в прошлом футболисты. Это намного интереснее, чем смотреть за дуэлями других тренеров. Хотя я против них ничего не имею.
Очень жаль, что не работают тренерами в РПЛ ни Аленичев, ни Титов, ни Тихонов, ни Евсеев. Даже Черчесова ни один клуб не позвал, не знаю, почему. У этих людей есть тренерские заслуги, их можно было бы задействовать. Я, конечно, не знаю, каковы они в профессии, как общаются с руководителями, как выстраивают тренировочный процесс. Но игры между их командами подогрели бы интерес к чемпионату России.
А вскоре новая плеяда новоиспеченных тренеров подойдет – Мостовой, Широков, Билялетдинов, Павлюченко, Быстров, кто сейчас заканчивают тренерские курсы. Они все яркие личности, футболисты с большой буквы. Добавили бы веса, значимости и зрелищности нашему футболу в роли наставников, 100 процентов. Тем более сейчас, во времена изоляции», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Булыкин об иностранных тренерах: «В РПЛ некоторые попали с натяжкой, как и легионеры. Россиянам нужно доверять. Лучше смотреть на Семака, Игнашевича и Юрана»
А толк от этого будет?
Почему у нас молодым не дают шанса, а старичков списывают на пенсию? Не дело!