Дмитрий Булыкин: «Мостовой, Широков, Быстров добавили бы зрелищности РПЛ в роли тренеров. Можно задействовать Аленичева, Титова, Тихонова, Евсеева»

Теги Зенит Владимир Быстров Егор Титов Сергей Игнашевич Роман Широков Андрей Тихонов Сергей Семак Дмитрий Булыкин Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Вадим Евсеев Сергей Юран Дмитрий Аленичев Валерий Карпин Андрей Мостовой Павел Павлюченко Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что прославленные игроки должны возглавлять клубы РПЛ.

«Есть пример Сергея Семака, самый успешный российский тренер. Нашел работу по самому лучшему варианту, возглавив команду, за которую сам играл. Понятно, что в «Зените» у многих тренеров получилось бы, но до этого клуба надо было еще добраться и получить там кредит доверия.

Мне хотелось бы, честно говоря, смотреть противостояния команд, которые возглавляли бы Семак, Юран, Игнашевич, Карпин, другие наши известные в прошлом футболисты. Это намного интереснее, чем смотреть за дуэлями других тренеров. Хотя я против них ничего не имею.

Очень жаль, что не работают тренерами в РПЛ ни Аленичев, ни Титов, ни Тихонов, ни Евсеев. Даже Черчесова ни один клуб не позвал, не знаю, почему. У этих людей есть тренерские заслуги, их можно было бы задействовать. Я, конечно, не знаю, каковы они в профессии, как общаются с руководителями, как выстраивают тренировочный процесс. Но игры между их командами подогрели бы интерес к чемпионату России.

А вскоре новая плеяда новоиспеченных тренеров подойдет – Мостовой, Широков, Билялетдинов, Павлюченко, Быстров, кто сейчас заканчивают тренерские курсы. Они все яркие личности, футболисты с большой буквы. Добавили бы веса, значимости и зрелищности нашему футболу в роли наставников, 100 процентов. Тем более сейчас, во времена изоляции», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Булыкин об иностранных тренерах: «В РПЛ некоторые попали с натяжкой, как и легионеры. Россиянам нужно доверять. Лучше смотреть на Семака, Игнашевича и Юрана»

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Евсеева уже задействовали в Уфе, зрелищности это не прибавило, интересней было смотреть как вода камень точит, чем футбол Уфы при нем. Тихонов тоже пытался какой-то автобус построить
+3
0
+3
Задействовать можно кого угодно...
А толк от этого будет?
+2
0
+2
Широков мог бы судью ушатать во время матча - было бы очень зрелищно
+3
-1
+2
мне куда интереснее смотреть за командой например Осинькина или Галактионова, чем всех перечисленных. А для зрелищности и пиара есть медиалига
+1
0
+1
скажите как часто великий игрок становится великим тренером- нечасто
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Широков мог бы судью ушатать во время матча - было бы очень зрелищно
А Булыкин на прессухах свой диплом о лоХомоциях частями бы зачитывал... То же, наверно, прикольно было бы.
+1
0
+1
Ответ Андрей Валерьевич
На пресс-конференциях точно будет зрелищность
дуэли по чеканке)
+1
0
+1
На пресс-конференциях точно будет зрелищность
0
0
0
Можно просто снять шоу на ТНТ, добавить невесту туда и будет зрелищность. В футболе зрелищность надо показывать в атаке и в обороне, а абаскалить на бровке большого ума не надо.
0
0
0
Мостовой пауэр-пойнт уже освоил?
0
0
0
А я за Валеру Овчинникова, Петракова, Тарханова и Шевчука. Пора поднимать старую бригаду в угоду шоу!

Почему у нас молодым не дают шанса, а старичков списывают на пенсию? Не дело!
0
0
0
Да и Булыкин бы не помешал ?
0
0
0
Так у нас и так лига приколов,чтоб была ещё смешнее?
0
0
0
Было бы забавно наблюдать за этим, но разум в нашем футболе пока не настолько затух
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Нюансик имеется. В российском футболе как ни в каком другом со своими тренерами особо не церемонятся. Нет быстрого результата - коленкой под зад. С известными зарубежными специалистами сложнее, таких как Спаллетти, Хиддинг, Адвокат, Шварц, Виллаш-Боаш просто так не выкинуть как нашкодившего кота. У них популярность в футбольной Европе. Поэтому в Спартак и не едут настоящие тренеры, знают о чехарде в этом клубе.
тому же Карпину Спартак давал много шансов. А Абаскаля сколько терпели? это к другим вопросы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий