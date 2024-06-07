Булыкин об иностранных тренерах: «В РПЛ некоторые попали с натяжкой, как и легионеры. Россиянам нужно доверять. Лучше смотреть на Семака, Игнашевича и Юрана»

Теги Зенит Сергей Игнашевич Сергей Семак Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сергей Юран Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что российским тренерам нужно больше доверия в Мир РПЛ.

«Некоторые иностранные специалисты с натяжкой попали в РПЛ. Я бы лучше смотрел на то, как наши бывшие футболисты становятся тренерами.

В этом плане я смотрел бы лучше на Семака, Игнашевича и Юрана, чем на иностранцев, которые приезжают в первый раз в наш чемпионат. Это большой риск и обычно это ни к чему хорошему не приводит. То же самое можно сказать про иностранных футболистов.

Если суперкачественный легионер, то да. Но если это средний игрок или тренер, то зачем? Российским тренерам нужно доверять, ведь специалисты будут нарабатывать опыт, благодаря которому будут достигать нужных результатов.

Если посмотреть на мировой футбол, то люди без имен приходят в топ-клубы и показывают хорошие результаты. Поэтому вопрос в том, кому мы больше доверяем и кого мы хотим наигрывать.

Все зависит от руководителей клубов. Я бы больше уделял внимание российским тренерам и футболистам. Российским тренерам в такой ситуации нужно доказывать в клубах поменьше и приносить результат.

А также нужно ждать, когда поменяется мировоззрение у владельцев клубов и руководителей российского футбола», – сказал экс-форвард сборной России.

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10 комментариев
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Объясните, пожалуйста, чем хороши Юран и Игнашевич? Просто не фанат их тренерского творчества - не в курсе.
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Что за национализм "здорового" человека.
Достали уже с этими мантрами.
Что вы про убогость всей системы, в целом, умалчиваете? Подготовка новых кадров (судей, тренеров, футболистов) и тд
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Сча его Мостовой в засос зацелует.
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Любой тренер будет лучше такого быдла, как Юран
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Сколько тренеров англичан в АПЛ из топ 10? Сильно в синем Манчестере беспокоятся, что их тренер испанец? Может в Реале у кого-то судороги и пена из рта, что их тренеры то француз, то итальянец?
Тренера надо не по паспорту смотреть, а по идеям и результатам.
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Заказное видать интервью . Уже неск дней идет этот тренд: нахваливание наших тренеров… Гершкович старается шуму навести для очередного введения налога на иностранных тренеров.. Уже проходили это 10 лет назад …Дежавю ))
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Зачем смотреть на безработного Юрана?
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