Булыкин об иностранных тренерах: «В РПЛ некоторые попали с натяжкой, как и легионеры. Россиянам нужно доверять. Лучше смотреть на Семака, Игнашевича и Юрана»

Дмитрий Булыкин считает, что российским тренерам нужно больше доверия в Мир РПЛ.

«Некоторые иностранные специалисты с натяжкой попали в . Я бы лучше смотрел на то, как наши бывшие футболисты становятся тренерами.

В этом плане я смотрел бы лучше на , и , чем на иностранцев, которые приезжают в первый раз в наш чемпионат. Это большой риск и обычно это ни к чему хорошему не приводит. То же самое можно сказать про иностранных футболистов.

Если суперкачественный легионер, то да. Но если это средний игрок или тренер, то зачем? Российским тренерам нужно доверять, ведь специалисты будут нарабатывать опыт, благодаря которому будут достигать нужных результатов.

Если посмотреть на мировой футбол, то люди без имен приходят в топ-клубы и показывают хорошие результаты. Поэтому вопрос в том, кому мы больше доверяем и кого мы хотим наигрывать.

Все зависит от руководителей клубов. Я бы больше уделял внимание российским тренерам и футболистам. Российским тренерам в такой ситуации нужно доказывать в клубах поменьше и приносить результат.

А также нужно ждать, когда поменяется мировоззрение у владельцев клубов и руководителей российского футбола», – сказал экс-форвард сборной России.