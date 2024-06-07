Шикунов об иностранных тренерах: «Такие, как Николич и Ивич, нужны в РПЛ. Но не дай бог, чтобы к нам залетали «абаскальки». Такой уровень – позор»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Шикунов Владимир Ивич Краснодар Марко Николич Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Шикунов высказал мнение об иностранных тренерах в Мир РПЛ.

«Николич – серьезный тренер, который прекрасно работал в «Партизане», «Фехерваре» и «Локомотиве». К такому уровню тренера никаких вопросов.

Еще прекрасно в «Краснодаре» работал Ивич, но случился несчастный случай, и его уволили. Он прекрасно выстроил «Краснодар», который меньше всего пропустил. Он играл на результат и шел четко к своей цели. Такие тренеры нужны в РПЛ.

Но не дай бог, чтобы к нам залетали «абаскальки». Ни в коем случае! Это позор и кошмар для нашего чемпионата, когда люди такого уровня залетают в РПЛ. Я не считаю его тренером», – заявил бывший спортивный директор «Спартака».

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16 комментариев
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Абаскальки потом судя по опыту ЛЕ берут годами 🏆🏆🏆
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+15
Николич - серебро, кубок, бронза
Ивич - серебро
Абаскаль - бронза

Я, конечно, понимаю, что достижения Гильермо меньше, чем у сербов. Но не настолько же, чтобы настолько откровенно и хамски оскорблять человека.
+10
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Чтобы понять уровень компетенции Шикунова, прочитайте комментарии болельщиков команд, где этот профи работал:
https://www.sports.ru/football/1066273514.html

https://www.sports.ru/football/1075223741.html

Также, предлагаю вспомнить, что Шикунов работал в Спартаке при Червиченко и каких топов он привозил. Ну и про то, что на него дело заводили тоже

https://iz.ru/news/589393
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Кому Абаскаль дорогу перешел, что его так долго песочат??? Игра Спартака раннего Абаскаля радовала глаз, давала результат и было приятно смотреть. Но точно его Спартак был не хуже Локомотива Николича. Да, на 2й год что-то изменилось, но может дело не только в нем, а что-то происходило и происходит и внутри клуба? Непродление Джикии, попытка продажи Соболева как первые весточки ... и возможно что-то еще будет в ближайшее время.
Причем останься Промес в Спартаке - финиш чемпионата мог сложиться кардинально по-другому. ..
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Позор, это когда ты, Александр, привозил таких персонажей как Кебе, Фло, Баги и прочих Мукунку
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Шикунов - это кто вообще ??))) Обзывает человека который ему ничего не сделал плохого . Много тренеров в России которые вообще ничего не могут , что же ты их не обзываешь ??? Чё ты докопался до Абаскаля ??? Он что умел то сделал , да , не получилось , но много тренеров более знаменитых у которых не получилось в более сильных командах , но никто их не оскорбляет , благодарят за работу и прощаются , но нет есть всякие шикуновки и ему подобные с мозгами с гретцкий орех которым надо оскорбить человека !!!!!!!!!!
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Шикунишки это кто? Увкжение проявляйте к людям, если к себе хотите такого же. И чем сербы лучше чем испанцы как тренеры? И те и те хороши, и русские будут хороши, только если будут пахать, а не ошиваться у студии матч тв и мнить себя икспердами
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Базель по уровню выше партизана и этого фехервара

Но жулик шикунов пустил шипуна
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Ответ T622222
Абаскальки потом судя по опыту ЛЕ берут годами 🏆🏆🏆
Не факт !
На всякий случай надо написать открытое письмо в Гранаду - предупредить по-братски !
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Ответ Владимир Самойлов
Шикунов - это кто вообще ??))) Обзывает человека который ему ничего не сделал плохого . Много тренеров в России которые вообще ничего не могут , что же ты их не обзываешь ??? Чё ты докопался до Абаскаля ??? Он что умел то сделал , да , не получилось , но много тренеров более знаменитых у которых не получилось в более сильных командах , но никто их не оскорбляет , благодарят за работу и прощаются , но нет есть всякие шикуновки и ему подобные с мозгами с гретцкий орех которым надо оскорбить человека !!!!!!!!!!
Джикия — мой товарищ, поэтому не хочу эту тему с его уходом обсуждать. Абаскаль затеял всю эту ситуацию. Джикии тоже тяжело было, потому что не играл большую часть сезона. Много было сделано нехороших поступков в отношении Георгия», — сказал Шикунов.

Вот чьи уши (пузо) торчат из отношения Шикунова к Абаскалю
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Ответ Peter Parker
Джикия — мой товарищ, поэтому не хочу эту тему с его уходом обсуждать. Абаскаль затеял всю эту ситуацию. Джикии тоже тяжело было, потому что не играл большую часть сезона. Много было сделано нехороших поступков в отношении Георгия», — сказал Шикунов. Вот чьи уши (пузо) торчат из отношения Шикунова к Абаскалю
Теперь понятно !))))
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