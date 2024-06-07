Шикунов об иностранных тренерах: «Такие, как Николич и Ивич, нужны в РПЛ. Но не дай бог, чтобы к нам залетали «абаскальки». Такой уровень – позор»

Александр Шикунов высказал мнение об иностранных тренерах в Мир РПЛ.

«Николич – серьезный тренер, который прекрасно работал в «Партизане», «Фехерваре» и «Локомотиве». К такому уровню тренера никаких вопросов.

Еще прекрасно в «Краснодаре» работал Ивич, но случился несчастный случай, и его уволили. Он прекрасно выстроил «Краснодар», который меньше всего пропустил. Он играл на результат и шел четко к своей цели. Такие тренеры нужны в РПЛ.

Но не дай бог, чтобы к нам залетали «абаскальки». Ни в коем случае! Это позор и кошмар для нашего чемпионата, когда люди такого уровня залетают в РПЛ. Я не считаю его тренером», – заявил бывший спортивный директор «Спартака».