Шикунов об иностранных тренерах: «Такие, как Николич и Ивич, нужны в РПЛ. Но не дай бог, чтобы к нам залетали «абаскальки». Такой уровень – позор»
Александр Шикунов высказал мнение об иностранных тренерах в Мир РПЛ.
«Николич – серьезный тренер, который прекрасно работал в «Партизане», «Фехерваре» и «Локомотиве». К такому уровню тренера никаких вопросов.
Еще прекрасно в «Краснодаре» работал Ивич, но случился несчастный случай, и его уволили. Он прекрасно выстроил «Краснодар», который меньше всего пропустил. Он играл на результат и шел четко к своей цели. Такие тренеры нужны в РПЛ.
Но не дай бог, чтобы к нам залетали «абаскальки». Ни в коем случае! Это позор и кошмар для нашего чемпионата, когда люди такого уровня залетают в РПЛ. Я не считаю его тренером», – заявил бывший спортивный директор «Спартака».
Ивич - серебро
Абаскаль - бронза
Я, конечно, понимаю, что достижения Гильермо меньше, чем у сербов. Но не настолько же, чтобы настолько откровенно и хамски оскорблять человека.
https://www.sports.ru/football/1066273514.html
https://www.sports.ru/football/1075223741.html
Также, предлагаю вспомнить, что Шикунов работал в Спартаке при Червиченко и каких топов он привозил. Ну и про то, что на него дело заводили тоже
https://iz.ru/news/589393
Причем останься Промес в Спартаке - финиш чемпионата мог сложиться кардинально по-другому. ..
Но жулик шикунов пустил шипуна
На всякий случай надо написать открытое письмо в Гранаду - предупредить по-братски !
Вот чьи уши (пузо) торчат из отношения Шикунова к Абаскалю