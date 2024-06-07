Президент «Ливерпуля»: «Я полон решимости провести матч АПЛ в Нью-Йорке. Сумасшедшая идея: сыграть в Токио, Лос-Анджелесе, Рио-де-Жанейро и Эр-Рияде. День футбола»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Том Вернер Футбол

Президент Ливерпуля заявил о желании провести матч АПЛ в США.

Мерсисайдским клубом владеет американская компания Fenway Sports Group. Ее основателем является Том Вернер, занимающий должность президента «Ливерпуля».

«Я полон решимости однажды провести игру АПЛ в Нью-Йорке

У меня даже есть сумасшедшая идея: настанет день, когда мы сыграем одну игру в Токио, одну игру несколькими часами позже в Лос-Анджелесе, одну игру несколькими часами позже в Рио-де-Жанейро, одну игру несколькими часами позже в Эр-Рияде. Сделать это своего рода днем ​​футбола и празднования АПЛ», – сказал президент «Ливерпуля» в интервью Financial Times.

Том Вернер также ответил на вопрос о том, что местные болельщики не смогут присутствовать на матче «Ливерпуля», если он пройдет за пределами Англии.

«Давайте найдем способ предложить фанатам очень дешевый переезд и проживание. Если «Ливерпуль» сыграет с «Ноттингемом», мы поддержим болельщиков, которые приедут в Нью-Йорк. Давайте сделаем это привлекательным и для болельщиков», – ответил Вернер.

23 комментария
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Сумасшедшая идея в Омск привезти "Ливерпуль", а это так, мелочи.
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Я начинаю понимать, почему Клопп устал и ушёл.
Дурдом. Тренер жалуется, что после вечернего выезда в среду нужно играть в 12-30 в субботу в Лондоне.
И тут выходит Вернер:
—Юрген, в субботу играем в Нью-Йорке!
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Эр-Рияд? Можно получается там играть? Но Хендерсона и других травили. Аааа, это другое
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а потом выть, что лига убивает игроков количеством матчей))
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Ответ Pavel Silitsky
Я начинаю понимать, почему Клопп устал и ушёл. Дурдом. Тренер жалуется, что после вечернего выезда в среду нужно играть в 12-30 в субботу в Лондоне. И тут выходит Вернер: —Юрген, в субботу играем в Нью-Йорке!
А несколькими часами позже в Рио-де-Жанейро☝️
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Если немного подушнить, то одна из команд потеряет домашний матч, соответственно, честность турнира под вопросом.
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Как же рады игроки, услышать такую идею
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Ну почему бы и нет, в других видах спорта подобная практика давно имеет место
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Они итак уже все покалеченные.. куда их ещё в Штаты катать,да по остальным странам? Действительно,из за денег с ума посходили..
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матчи АПЛ должны играться только в Англии, как и любые внутренние чемпионаты только в этих странах, все остальное это бессмысленный популизм
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Ответ Камил Мамедов
Ну почему бы и нет, в других видах спорта подобная практика давно имеет место
Ну, это как минимум глупо (а вообще идиотизм). В современном топ футболе и так увеличивают количество матчей в сезоне, что сильно сказывается на восстановлении игроков, а тут чел еще и матчи чемпионата хочет на других континентах проводить. Наверное, по приколу хочет, чтобы вся основа с крестами и менисками слегла, а на матчи выходил фулл состав из молодёжки/академии, как у Ростова пару лет назад
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Ответ Pavel Silitsky
Я начинаю понимать, почему Клопп устал и ушёл. Дурдом. Тренер жалуется, что после вечернего выезда в среду нужно играть в 12-30 в субботу в Лондоне. И тут выходит Вернер: —Юрген, в субботу играем в Нью-Йорке!
И тут даже заговор не приплетешь. Сами хотят туда
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поехавший. Чушь собачья
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Вообще было бы прикольно, 1 тур сделать таким международным. Уверен что это бы пошло на пользу маркетингу, да и болельщики бы это поняли. А клуб мог бы например разыграть 200 путевок для болельщиков рандомно.
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Рано или поздно такое будет. Знаю, что НФЛ и НБА такое практикуют и всё проходит успешно.
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Это уже будет не АПЛ, а скорее ближе к суперлиге Переса.
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Когда там Белоус хотел что-то такое сделать в ЧР, уже лет 20 назад?)
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Очень плохая идея
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Ответ Arctic_Baron
Сумасшедшая идея в Омск привезти "Ливерпуль", а это так, мелочи.
Ливерпуль от противостояния с «нефтяным» Сити ещё не отошёл, а ты его бросаешь в жернова «ГазМяса»?👹
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Ответ My Channels To Watch
Эр-Рияд? Можно получается там играть? Но Хендерсона и других травили. Аааа, это другое
Здесь доработанная идея - экспортировать не только футболистов, но и фанатов для красивой картинки)
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Ответ dreamstep
Вообще было бы прикольно, 1 тур сделать таким международным. Уверен что это бы пошло на пользу маркетингу, да и болельщики бы это поняли. А клуб мог бы например разыграть 200 путевок для болельщиков рандомно.
Получается непропорциональное преимущество - у кого-то сразу два матча на выезде.
Это даже не поднимая тему многочасовых перелетов
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