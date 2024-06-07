Президент «Ливерпуля»: «Я полон решимости провести матч АПЛ в Нью-Йорке. Сумасшедшая идея: сыграть в Токио, Лос-Анджелесе, Рио-де-Жанейро и Эр-Рияде. День футбола»

Президент Ливерпуля заявил о желании провести матч АПЛ в США.

Мерсисайдским клубом владеет американская компания Fenway Sports Group. Ее основателем является Том Вернер, занимающий должность президента «Ливерпуля».

«Я полон решимости однажды провести игру в Нью-Йорке

У меня даже есть сумасшедшая идея: настанет день, когда мы сыграем одну игру в Токио, одну игру несколькими часами позже в Лос-Анджелесе, одну игру несколькими часами позже в Рио-де-Жанейро, одну игру несколькими часами позже в Эр-Рияде. Сделать это своего рода днем ​​футбола и празднования АПЛ», – сказал президент « » в интервью Financial Times.

также ответил на вопрос о том, что местные болельщики не смогут присутствовать на матче «Ливерпуля», если он пройдет за пределами Англии.

«Давайте найдем способ предложить фанатам очень дешевый переезд и проживание. Если «Ливерпуль» сыграет с «Ноттингемом», мы поддержим болельщиков, которые приедут в Нью-Йорк. Давайте сделаем это привлекательным и для болельщиков», – ответил Вернер.