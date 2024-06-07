Лихачев о словах игроков РПЛ про траты в 50 тысяч рублей: «Смешно. Люди с семьями понимают, что это нереально. Сейчас ценник не маленький»

Теги Спартак премьер-лига Россия Текстильщик Александр Лихачев Чемпионат.com деньги Вторая лига А Футбол

Александр Лихачев ответил на вопрос о денежных тратах футболистов РПЛ.

– Сейчас футболисты РПЛ часто говорят, что смогли бы прожить на 50 тысяч в месяц. Такое может быть?

– Когда я такое читаю, мне смешно.

Я в это особо не верю, потому что все люди, у которых есть семьи, понимают, что это нереально.

Конечно, когда ты один, живешь на базе, кормят три раза в день, может быть, это и возможно.

Но все равно ты живой человек, хочешь разнообразить свою жизнь: рестораны, походы в кино или еще что-то.

А сейчас ценник вообще не маленький. Но, наверное, это реально, – сказал воспитанник «Спартака» Александр Лихачев, выступающий за «Текстильщик» в LEON Второй лиге.

14 комментариев
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Ну живут же на 43 тыс. ( средняя з/плата детского тренера по футболу/ взрослые мужики, имеющие семью. Правда тут слово "живут" не подходит, существуют. Так же как и детский российский футбол.
+17
-4
+13
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ну живут же на 43 тыс. ( средняя з/плата детского тренера по футболу/ взрослые мужики, имеющие семью. Правда тут слово "живут" не подходит, существуют. Так же как и детский российский футбол.
У меня пенсия 21700 и как живу удевляюсь. Спасибо родному государству, хотя стажу почти 50лет.
+12
-1
+11
-это нереально
-наверное, это реально
+6
-1
+5
Смешного тут мало, Лихачёв.
+5
-2
+3
Всё правильно сказал. На 50 тысяч одному прожить можно, тем более, если живёт на базе. А с семьёй, даже с одним ребёнком, это нереальные цифры
+2
0
+2
Ответ Андрей Баженов
У меня пенсия 21700 и как живу удевляюсь. Спасибо родному государству, хотя стажу почти 50лет.
Не удевляйтесь, главное подпись в нужной графе ставить)
+3
-1
+2
Ответ Андрей Баженов
У меня пенсия 21700 и как живу удевляюсь. Спасибо родному государству, хотя стажу почти 50лет.
мой батя отбатрачил с 20 лет, сразу после армии, до 65, все 45 лет стажа в нефтянке, то на северах, то на вятке, то в башкирии, начал помощником бурильщика, закончил главным инженером. последние годы, после продажи башнефти, работал в роснефти. пенсия 25 тысяч, плюс надбавка 3 тысячи от роснефти, с барского плеча, плюс доплата за звание почетного нефтяника, итого почти 30 тысяч.) перед пенсией получал 80. полгода прошло, говорит, вот, привыкаю потихоньку.))
+2
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+2
нормально получают футболеры по второй лиге, что 50 тыс. для них - смешные деньги.
+2
-1
+1
Средняя ЗП по Ивановской области даже до 50 тысяч до налогов еще не доросла, даже несмотря на старания Росстата.
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Ответ Валентин и ыч
нормально получают футболеры по второй лиге, что 50 тыс. для них - смешные деньги.
Ну да, смешные. Я на коммуналку и связь где-то 10к отдаю, 30к на самые обычные продукты в супермаркете. И это без аренды, без детей и прочего.
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Ответ Валентин и ыч
вы сколько угодно можете отдавать на что угодно. А по факту медиана в России по з/п на конец 2023 года - 55-60 тыс. руб., включая НДФЛ. Т.е. половина населения живет на 50 тыс. чистыми или меньше. На Северном Кавказе это вообще считается высокой зарплатой. За детей, кстати, доплаты положены и малоимущим тоже плюс льготы всякие, правда не уверен что везде это работает. А вот одиноким бездетным мужчинам среднего возраста с зарплатой 50 тыс. - хрен и ничего кроме этой зарплаты.
То что многие живут на 50к и меньше не отменяет того, что это смешные деньги, на которые нельзя жить, только выживать.
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