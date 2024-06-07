Лихачев о словах игроков РПЛ про траты в 50 тысяч рублей: «Смешно. Люди с семьями понимают, что это нереально. Сейчас ценник не маленький»
Александр Лихачев ответил на вопрос о денежных тратах футболистов РПЛ.
– Сейчас футболисты РПЛ часто говорят, что смогли бы прожить на 50 тысяч в месяц. Такое может быть?
– Когда я такое читаю, мне смешно.
Я в это особо не верю, потому что все люди, у которых есть семьи, понимают, что это нереально.
Конечно, когда ты один, живешь на базе, кормят три раза в день, может быть, это и возможно.
Но все равно ты живой человек, хочешь разнообразить свою жизнь: рестораны, походы в кино или еще что-то.
А сейчас ценник вообще не маленький. Но, наверное, это реально, – сказал воспитанник «Спартака» Александр Лихачев, выступающий за «Текстильщик» в LEON Второй лиге.
-наверное, это реально