Лихачев о словах игроков РПЛ про траты в 50 тысяч рублей: «Смешно. Люди с семьями понимают, что это нереально. Сейчас ценник не маленький»

Александр Лихачев ответил на вопрос о денежных тратах футболистов РПЛ.

– Сейчас футболисты часто говорят, что смогли бы прожить на 50 тысяч в месяц. Такое может быть?

– Когда я такое читаю, мне смешно.

Я в это особо не верю, потому что все люди, у которых есть семьи, понимают, что это нереально.

Конечно, когда ты один, живешь на базе, кормят три раза в день, может быть, это и возможно.

Но все равно ты живой человек, хочешь разнообразить свою жизнь: рестораны, походы в кино или еще что-то.

А сейчас ценник вообще не маленький. Но, наверное, это реально, – сказал воспитанник « » , выступающий за « » в LEON Второй лиге.