Глава ДНР Пушилин: «Участие «Шахтера» в РПЛ оставляем на потом. Команда есть, но это пока другой уровень. Планируем отремонтировать «Донбасс Арену»
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о планах местного футбольного клуба.
Ранее глава ДНР заявил отметил, что у донецкого «Шахтера» (ДНР) есть предложения по спонсорам.
– Как идет процесс возрождения «Шахтера»? Каким вы видите будущее настоящего «Шахтера»?
– Очень востребованный вопрос для наших жителей. Участие «Шахтера» в РПЛ мы оставляем на потом, перед этим предстоит много оргработы. Команда есть уже, она играет, но это пока другой уровень в отличие от того, к которому привык наш болельщик.
Хотелось бы видеть несколько иную картину. И чтобы «Донбасс Арена» была задействована. У нас есть такие планы. Сейчас мы видим участие наших команд в Лиге содружества. Планируем и выстраиваем работу, чтобы попасть во Вторую лигу. И далее по всей траектории движения. Работаем со спонсорами, подбираем все необходимые кадры.
– В каком состоянии «Донбасс Арена»?
– Нецелесообразно пока ее использовать с учетом повреждений. Они незначительны, но требуют оценки специалистов. Но мы планируем ее отремонтировать, и она должна использоваться командой «Шахтер».
– Насколько люди соскучились по спорту, большому футболу?
– Очень большой запрос, очень сильно соскучились за 10 лет жители и болельщики по зрелищному футболу. Постараемся организовать работу как можно быстрее, – сказал Денис Пушилин.