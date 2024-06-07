Глава ДНР Пушилин: «Участие «Шахтера» в РПЛ оставляем на потом. Команда есть, но это пока другой уровень. Планируем отремонтировать «Донбасс Арену»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б Донбасс Арена Политика Матч ТВ Денис Пушилин Вторая лига А Футбол

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о планах местного футбольного клуба.

Ранее глава ДНР заявил отметил, что у донецкого «Шахтера» (ДНР) есть предложения по спонсорам.

Как идет процесс возрождения «Шахтера»? Каким вы видите будущее настоящего «Шахтера»?

– Очень востребованный вопрос для наших жителей. Участие «Шахтера» в РПЛ мы оставляем на потом, перед этим предстоит много оргработы. Команда есть уже, она играет, но это пока другой уровень в отличие от того, к которому привык наш болельщик.

Хотелось бы видеть несколько иную картину. И чтобы «Донбасс Арена» была задействована. У нас есть такие планы. Сейчас мы видим участие наших команд в Лиге содружества. Планируем и выстраиваем работу, чтобы попасть во Вторую лигу. И далее по всей траектории движения. Работаем со спонсорами, подбираем все необходимые кадры.

В каком состоянии «Донбасс Арена»?

– Нецелесообразно пока ее использовать с учетом повреждений. Они незначительны, но требуют оценки специалистов. Но мы планируем ее отремонтировать, и она должна использоваться командой «Шахтер».

Насколько люди соскучились по спорту, большому футболу?

– Очень большой запрос, очень сильно соскучились за 10 лет жители и болельщики по зрелищному футболу. Постараемся организовать работу как можно быстрее, – сказал Денис Пушилин.

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7 комментариев
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МММщику деньги выделять - все равно, что из выкинуть)
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В Донецке с регулярными прилетами пока не до футбола должно быть😎
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