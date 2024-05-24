Глава ДНР Пушилин об эмблеме «Шахтера»: «Есть идея вернуть знаменитую черно-белую «шестеренку с молоточками», с которой клуб более 30 лет выходил на поле»
Глава ДНР Денис Пушилин высказался о логотипе донецкого «Шахтера».
«На встрече с командой донецкого «Шахтера» у меня поинтересовались моим видением символики клуба. Думаю, нужно об этом спросить наших любителей футбола.
Разработан республиканский логотип, но есть идея вернуть в качестве эмблемы знаменитую черно-белую «шестеренку с молоточками», с которой «Шахтер» более 30 лет выходил на футбольное поле.
Возможно, кто-то предложит свой вариант логотипа. Решать вам!» – написал политик.
Изображение: t.me/PushilinDenis
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