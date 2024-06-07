Генсек РФС об уровне российского футбола: «Колеблется из-за отстранения и пандемии. Сложно сразу возместить качество, но ситуация развивается в лучшую сторону»

Генеральный секретарь РФС оценил текущий уровень футбола в России.

«Уровень профессионального футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения и пандемии. Он колеблется ввиду этих испытаний. Вспомните количество незапланированно уехавших игроков.

Конечно, сразу возместить качество, перестроив работу команд, сложно. Сейчас уровень не рушится и растет относительно той просадки, которая была в 2022 году. Уверен, что совместными усилиями клубы, лиги и РФС эту ситуацию развивают в лучшую сторону.

Оценок может быть много. Но у нас есть научно-технические подразделения, которые анализируют скоростно-силовые и тактико-технические параметры. Все это сравнивается относительно игр иностранных и наших сборных и клубов. Уровень можно оценивать по месту в рейтинге ФИФА, который не падает, а продолжает медленно расти. Можно оценивать популярность и зрелищность, которые наш футбол демонстрирует для наших болельщиков. Все это тоже растет.

Да, можно говорить, что нет официальных матчей, которые являются неким объективным мерилом. Их нет, значит оценить по ним нельзя. Но по иным критериям все можно оценить, и мы это делаем. По совокупности этих оценок все видно», – сказал Максим Митрофанов.