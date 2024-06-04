Генсек РФС о сборной: «Нет самоцели проводить минимум 8-10 матчей в год. Мы хотим играть с сильными соперниками и как можно больше игр»

Генсек РФС рассказал, сколько матчей в год должна проводить сборная России.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что планируется увеличивать количество товарищеских матчей с участием сборной России.

– В идеале сколько матчей должна проводить сборная за календарный год?

– Порядка десяти игр в год. В прошлом году нам удалось сыграть восемь (учитывая матчи с молодежной сборной Египта – Спортс), в этом уже будет сложно достичь такого показателя.

Можно, но сложно, потому что за два окна мы сыграем только два матча, больше не планируем. Нет самоцели играть минимум 8-10 матчей. Если сборная проведет меньше игр, то ничего не пропадет.

Естественно, мы хотим играть с сильными соперниками и как можно больше игр. Это то, на что мы ориентируемся, – сказал .

Ближайший матч сборной России пройдет 7 июня – команда сыграет со сборной Беларуси в Минске.

