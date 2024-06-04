Генсек РФС о сборной: «Нет самоцели проводить минимум 8-10 матчей в год. Мы хотим играть с сильными соперниками и как можно больше игр»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Максим Митрофанов Матч ТВ Футбол

Генсек РФС рассказал, сколько матчей в год должна проводить сборная России.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что планируется увеличивать количество товарищеских матчей с участием сборной России.

– В идеале сколько матчей должна проводить сборная за календарный год?

– Порядка десяти игр в год. В прошлом году нам удалось сыграть восемь (учитывая матчи с молодежной сборной Египта – Спортс), в этом уже будет сложно достичь такого показателя.

Можно, но сложно, потому что за два окна мы сыграем только два матча, больше не планируем. Нет самоцели играть минимум 8-10 матчей. Если сборная проведет меньше игр, то ничего не пропадет.

Естественно, мы хотим играть с сильными соперниками и как можно больше игр. Это то, на что мы ориентируемся, – сказал Максим Митрофанов

Ближайший матч сборной России пройдет 7 июня – команда Валерия Карпина сыграет со сборной Беларуси в Минске.
 

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4 комментария
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Там как раз Талибан хотят вывести из реестра террористов, может в Москву сборная Афганистана приедет. Чем ни топ!
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Он это серьезно! Ну когда адекватные люди будут там работать.
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not comment ))))))
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Вот это цели тьфу. дожили, довели, что бегают сыграйте с нами, мы заплатим.тьфу еще раз
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