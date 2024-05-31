Галицкий внес 9 миллиардов рублей в фонд академии «Краснодара» в 2023-м («СЭ»)
Стало известно, откуда у «Краснодара» столь высокая прибыль по итогам 2023 года.
По данным финансовой отчетности за 2023 год, у «Краснодара» наибольшая прибыль до уплаты налогов в РПЛ – почти 12 млрд рублей.
По информации «Спорт-Экспресса», такие цифры в отчетности стали возможны благодаря тому, что 9 млрд рублей были внесены владельцем клуба Сергеем Галицким в фонд академии, который будет обеспечивать ее функционирование в будущем.
«Спартак» – лучший в РПЛ по доходам в дни матчей в 2023-м (1,76 млрд рублей). «Зенит» – 2-й, «Краснодар» – 3-й
«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам