Галицкий внес 9 миллиардов рублей в фонд академии «Краснодара» в 2023-м («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия бизнес Краснодар Сергей Галицкий Спорт-Экспресс деньги Футбол

Стало известно, откуда у «Краснодара» столь высокая прибыль по итогам 2023 года.

По данным финансовой отчетности за 2023 год, у «Краснодара» наибольшая прибыль до уплаты налогов в РПЛ – почти 12 млрд рублей.

По информации «Спорт-Экспресса», такие цифры в отчетности стали возможны благодаря тому, что 9 млрд рублей были внесены владельцем клуба Сергеем Галицким в фонд академии, который будет обеспечивать ее функционирование в будущем.

«Спартак» – лучший в РПЛ по доходам в дни матчей в 2023-м (1,76 млрд рублей). «Зенит» – 2-й, «Краснодар» – 3-й

«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам

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16 комментариев
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Спасибо ему за искреннюю любовь к футболу и детям!
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Здоровья Сергею Галицкому 🙏🏼
+27
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+27
Сергей Галицкий - лучшее, что случилось с российским футболом в 21 веке! Спасибо! 🙏🏻
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+23
Вдумайтесь! 100 млн долларов в фонд академии! К тому что уже вложено в инфраструктуру.
+14
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Он мне не барин, а земляк. Но я оцениваю его заслуги не по блату. Не все такие злые как вы. Что обнадёживает
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-1
+6
Ответ SergeyRussia
Здоровья Сергею Галицкому 🙏🏼
Увидел тут его фотки с матча — глазам не поверил, что это он. 2 абсолютно разных человека ☹️
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+5
Очень плохие новости,похоже что сам понимает что дела его плохи.
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+3
Большое дело! Достойное огласке
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Ответ Иван Иванов
Какой "хороший" буржуй.. ну это на губах неполживых журналистов. А откуда $ то?))
Лично у тебя украл
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