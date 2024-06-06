ФИФА сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков. Клуб выплатил деньги за Абильгора

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Дания Ольборг трансферы ФИФА Д2 Италия Комо Оливер Абильгор Футбол

«Рубину» вновь разрешили регистрировать новых игроков.

В середине мая казанский клуб получил запрет от ФИФА на регистрацию новичков до конца 2025 года из-за проблем с выплатами «Ольборгу» за трансфер Оливера Абильгора.

«ФИФА сняла запрет с нашего клуба, поскольку деньги за трансфер Абильгора были выплачены», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Абильгор перешел в Рубин» в 2020 году и в 2022-м покинул его, сперва перейдя в «Селтик», затем в «Верону», а прошлым летом – в «Комо».

7 комментариев
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ФИФА: Денежки на карту были переведены
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Казахстанскую карточку оформили или турецкую сразу?
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Клятый подлый преступник пойман, все могут спать спокойно, а Динамо Загреб 5лет дисквалификации
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Краснодар перевёл!))))
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Ответ Сергей Лютый
А мы еще до сих пор выполняем ограничения ФИФА? Думал вообще пофиг на их решения...
Матиас Норманн должен Ростову много и ещё немного Динамо. Так что, ФИФА тут норм. Сказали, что бы раскошелился. 😊
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