ФИФА сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков. Клуб выплатил деньги за Абильгора

«Рубину» вновь разрешили регистрировать новых игроков.

В середине мая казанский клуб получил запрет от ФИФА на регистрацию новичков до конца 2025 года из-за проблем с выплатами « » за трансфер .

« сняла запрет с нашего клуба, поскольку деньги за трансфер Абильгора были выплачены», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Абильгор перешел в » в 2020 году и в 2022-м покинул его, сперва перейдя в «Селтик», затем в «Верону», а прошлым летом – в « ».