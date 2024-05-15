ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков до конца 2025-го из-за проблем с выплатами за Абильгора

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Дания Ольборг ФИФА Д2 Италия Комо Оливер Абильгор Футбол

«Рубин» не сможет регистрировать новых игроков до конца 2025 года.

Как сообщает «РБ Спорт», ФИФА наложила на казанцев запрет, который распространяется на три ближайших трансферных окна (лето-2024, зима-2025, лето-2025).

«Наш клуб действительно получал уведомление о наложении запрета на регистрацию новичков от ФИФА, который связан со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильгора.

Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент ФК «Рубин» решает данный вопрос по осуществлению транша. После проведения платежа данный запрет будет снят», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Абильгор присоединился к клубу Мир РПЛ в 2020 году и в 2022-м покинул его, сперва перейдя в «Селтик», затем в «Верону», а прошлым летом – в «Комо».

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16 комментариев
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Иначе что, из еврокубков исключат?
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Надеюсь, разрулят всё 🤞
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По моему рубину уже второй раз такая «открытка» прилетает.
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+7
лучше наличкой отвезти. теперь так.
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0
+3
Надо Рубину в Суперлигу Переса заявляться после такого беспредела от Фифа
+4
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+3
Исключили из еврокубков и еще че то там запрещают, у них синдром бога? Почему они думают что Рубину и РПЛ не плевать что они там запрещают
+5
-2
+3
А за Хвичу когда Рубину заплатят?
+2
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+1
Ответ jdrk
А за Хвичу когда Рубину заплатят?
тоже фуфа запретила))) живем в мире сюра😂😂😂
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Да шли бы они лесом эта ФИФА ))) какая то женщина запрещает регистрацию ) Она кто ?
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Могли бы и войти в положение
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clown фифашные
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Наличкой пусть отвезут
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