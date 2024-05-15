ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков до конца 2025-го из-за проблем с выплатами за Абильгора

«Рубин» не сможет регистрировать новых игроков до конца 2025 года.

Как сообщает «РБ Спорт», ФИФА наложила на казанцев запрет, который распространяется на три ближайших трансферных окна (лето-2024, зима-2025, лето-2025).

«Наш клуб действительно получал уведомление о наложении запрета на регистрацию новичков от ФИФА, который связан со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты) в ФК « » за переход .

Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент ФК « » решает данный вопрос по осуществлению транша. После проведения платежа данный запрет будет снят», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Абильгор присоединился к клубу Мир в 2020 году и в 2022-м покинул его, сперва перейдя в «Селтик», затем в «Верону», а прошлым летом – в «Комо».