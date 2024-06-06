Папа римский – игрокам сборной Хорватии: «На ЧМ вы были третьими, на Евро будьте первыми или вторыми! Важно развивать духовные и человеческие добродетели и служить примером»

Папа римский Франциск обратился к игрокам сборной Хорватии перед Евро-2024.

Накануне сборная посетила Ватикан и встретилась с понтификом.

«Никогда не забывайте, что болельщики, особенно молодые люди, смотрят на вас снизу вверх: ваша роль выходит за рамки спорта и становится образцом полноценной жизни и успеха. Это лежит на вас, поэтому важно развивать духовные и человеческие добродетели, чтобы вы могли быть образцовым примером», – заявил папа римский.

Также он добавил следующее: «На прошлом чемпионате мира вы были третьими, на этот раз будьте первыми или вторыми!»

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Команда Златко Далича сыграет в группе с Испанией, Албанией и Италией.

Сборная Хорватии посетила Ватикан и встретилась с папой римским в преддверии Евро-2024