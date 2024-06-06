Папа римский – игрокам сборной Хорватии: «На ЧМ вы были третьими, на Евро будьте первыми или вторыми! Важно развивать духовные и человеческие добродетели и служить примером»

Теги Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Папа римский Франциск Златко Далич религия Футбол

Папа римский Франциск обратился к игрокам сборной Хорватии перед Евро-2024.

Накануне сборная посетила Ватикан и встретилась с понтификом.

«Никогда не забывайте, что болельщики, особенно молодые люди, смотрят на вас снизу вверх: ваша роль выходит за рамки спорта и становится образцом полноценной жизни и успеха.  Это лежит на вас, поэтому важно развивать духовные и человеческие добродетели, чтобы вы могли быть образцовым примером», – заявил папа римский.

Также он добавил следующее: «На прошлом чемпионате мира вы были третьими, на этот раз будьте первыми или вторыми!»

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Команда Златко Далича сыграет в группе с Испанией, Албанией и Италией. 

Сборная Хорватии посетила Ватикан и встретилась с папой римским в преддверии Евро-2024

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тот, который браки гомосеков разрешил, что конкретно наперекор Библии, говорит что то о духовных ценностях...
+5
-2
+3
Ответ Eden Hazard
Тот, который браки гомосеков разрешил, что конкретно наперекор Библии, говорит что то о духовных ценностях...
за деньги да, за деньги да ...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий