Саудовскую Аравию обвинили в использовании принудительного труда.

Международная организация работников строительства и деревообработки (BWI) подала соответствующую жалобу в Международную организацию труда ООН. В ней утверждается, что рабочие-мигранты в Саудовской Аравии подвергаются множеству нарушений трудовых прав, включая невыплату заработной платы, изъятие паспортов, незаконные сборы за трудоустройство, долговую кабалу и препятствование в смене места работы.

В жалобе говорится, что такие действия являются свидетельством принудительного труда, современной формы рабства, что говорит о нарушениях конвенций ООН о принудительном труде со стороны Саудовской Аравии.

Профсоюз призывает МОТ расследовать указанные нарушения. Его поддерживают такие организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и FairSquare, которые исследуют нарушения прав человека в сфере трудовой миграции и спорта.

Правозащитники рассказали, как эта ситуация может повлиять на решение о месте проведения чемпионата мира по футболу-2034. должна объявить страну-хозяйку турнира через несколько месяцев, является единственным претендентом.

Согласно правилам проведения чемпионатов мира, страны, желающие принять турнир, должны взять на себя обязательство «уважать признанные на международном уровне права человека».

«В жалобе фактически говорится, что в Саудовской Аравии нет действенных мер защиты от принудительного труда. Это поистине историческое заявление, и оно может стать единственным существенным препятствием на пути к тому, чтобы ФИФА назначила Саудовскую Аравию хозяйкой чемпионата мира по футболу 2034 года.

ФИФА должна ответить, как она будет оценивать и снижать риски, связанные с правами трудовых мигрантов, в соответствии с требованиями своей политики в области прав человека», – сказала директор HRW по глобальным инициативам Минки Уорден.

Глава отдела экономической и социальной справедливости Amnesty International Стив Кокберн считает, что ФИФА «могла бы придать столь необходимый импульс трудовой реформе», потребовав заключения обязательных соглашений по правам человека до принятия окончательного решения о проведении турнира в 2034 году.

«Если этого не сделать, это практически гарантирует, что принудительный труд будет в центре внимания ее флагманского турнира», – добавил он.