PARI будет партнером сборной Сербии на Евро-2024

Букмекерская компания PARI стала эксклюзивным партнером сборной Сербии в России на время проведения чемпионата Европы-2024.

Компания получит права на эксклюзивное использование образов футболистов и логотипа сербской команды. Кроме того, сербская сборная предоставит букмекеру доступ на одну из открытых тренировок при подготовке к турниру.

PARI проведет ряд нестандартных для букмекерского рынка имиджевых активаций, в том числе масштабный спецпроект на Sports «Поддержи Сербию на Евро-2024».

PARI – первый букмекер из России, который поддержит зарубежную футбольную сборную на Евро.

«Я рад, что такая известная букмекерская компания, как PARI, стала официальным партнером Футбольного союза Сербии. Мы знаем, что болельщики по всей России любят и уважают нашу сборную, и уверены, что во время чемпионата Европы в Германии их поддержка станет еще сильнее. Все мы в Футбольной ассоциации Сербии впечатлены тем, что стали первой зарубежной сборной, завоевавшей доверие такой престижной компании.

Это сотрудничество — больше чем коммерческое партнерство. Это подтверждение тесных связей между нашими народами и любви к футболу, которая нас объединяет. Я верю, что у всех нас вместе будет много поводов для радости во время чемпионата Европы. Еще раз благодарим вас за доверие и поддержку», – заявил президент Футбольного союза Сербии Драган Джаич.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии на групповой стадии сыграет с командами Англии, Дании и Словении.