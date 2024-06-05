Сане о Компани: «В «Сити» он сказал, что однажды станет моим тренером. Сейчас это произошло – к сожалению. Шучу, я рад»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Лерой Сане Футбол

Лерой Сане высказался о назначении Венсана Компани главным тренером «Баварии».

«Когда мы вместе играли в «Сити», он сказал мне, что в какой-то момент он станет моим тренером. Я ответил: «Этого не будет!» Сейчас это произошло – к сожалению (смеется). Нет, шучу! Я очень рад, что он теперь наш тренер и может тренировать такой топ-клуб.

Венсан был абсолютным лидером как игрок. Он из тех, кто движется вперед, кто хочет видеть доминирующий, быстрый и смелый футбол. Как игрок, он всегда ожидал этого от своих партнеров по команде. Если он привьет это и нам в «Баварии», то время, проведенное с ним, будет очень приятным!» – сказал вингер мюнхенской команды. 

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8 комментариев
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«Шучу, не бананы»
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В каждой правде есть доля шутки
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Усадит Саню на лавку и будет прав. Ибо в Баварии должны играть лишь белые арийцы
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Помнится, Березуцкий побыл тренером у Акинфеева. Здесь похожий случай у Компани
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Может мне кто сказать, что в Баварии с руководством? Как можно было назначить Компани? Они наркоманы?
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Шучу, и зарыдал :))
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Ответ За Валенсию с 1999
Усадит Саню на лавку и будет прав. Ибо в Баварии должны играть лишь белые арийцы
Даже не знаю, смеяться или плакать.
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