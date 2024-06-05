Сане о Компани: «В «Сити» он сказал, что однажды станет моим тренером. Сейчас это произошло – к сожалению. Шучу, я рад»

Лерой Сане высказался о назначении Венсана Компани главным тренером «Баварии».

«Когда мы вместе играли в «Сити», он сказал мне, что в какой-то момент он станет моим тренером. Я ответил: «Этого не будет!» Сейчас это произошло – к сожалению (смеется). Нет, шучу! Я очень рад, что он теперь наш тренер и может тренировать такой топ-клуб.

был абсолютным лидером как игрок. Он из тех, кто движется вперед, кто хочет видеть доминирующий, быстрый и смелый футбол. Как игрок, он всегда ожидал этого от своих партнеров по команде. Если он привьет это и нам в «Баварии», то время, проведенное с ним, будет очень приятным!» – сказал вингер мюнхенской команды.