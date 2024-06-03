Румменигге о Компани: «Желаю ему успехов. Год без титулов в «Баварии» – это на год больше нормы»

Карл-Хайнц Румменигге высказался о назначении Венсана Компани в «Баварию».

Бельгиец занял пост главного тренера мюнхенской команды, подписав контракт до 2027 года.

– Я желаю ему больших успехов, потому что, если ты год не выигрываешь титулы во главе «Баварии», это уже на один год больше нормы. Я еще не встречался с ним. Он пришел в прошлую среду, но, к сожалению, меня не было в стране, потому что у меня была встреча в Италии.

уверен в этом относительно молодом и не очень опытном человеке. Я думаю, что он придерживается правильной философии. Я спросил , у которого он играл. Он сказал, что убежден в том, что Компани – потрясающий тренер.

Мы не должны забывать, что « » играет в относительно атакующий и доминирующий футбол. Он придерживается этой философии.

– Сможет ли справиться с давлением, связанным с завоеванием титулов с «Баварией»?

– Он играл в футбол в «Манчестер Сити». Они знают, что такое давление, – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в интервью Bild.