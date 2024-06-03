Румменигге о Компани: «Желаю ему успехов. Год без титулов в «Баварии» – это на год больше нормы»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Пеп Гвардиола Макс Эберль Футбол

Карл-Хайнц Румменигге высказался о назначении Венсана Компани в «Баварию».

Бельгиец занял пост главного тренера мюнхенской команды, подписав контракт до 2027 года.

– Я желаю ему больших успехов, потому что, если ты год не выигрываешь титулы во главе «Баварии», это уже на один год больше нормы. Я еще не встречался с ним. Он пришел в прошлую среду, но, к сожалению, меня не было в стране, потому что у меня была встреча в Италии.

Макс Эберль уверен в этом относительно молодом и не очень опытном человеке. Я думаю, что он придерживается правильной философии. Я спросил Пепа Гвардиолу, у которого он играл. Он сказал, что убежден в том, что Компани – потрясающий тренер.

Мы не должны забывать, что «Бавария» играет в относительно атакующий и доминирующий футбол. Он придерживается этой философии.

– Сможет ли Компани справиться с давлением, связанным с завоеванием титулов с «Баварией»?

– Он играл в футбол в «Манчестер Сити». Они знают, что такое давление, – сказал член наблюдательного совета «Баварии» в интервью Bild.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Также Румменигге в начале мая: «Не надо ходить комментировать каждый свой шаг в медиа. Надо действовать чуть более стратегически»
+1
0
+1
Хотелось бы конечно, но сомневаюсь что из этого будет толк.
0
0
0
Бедная нервная система Компани. Из-за амбиций ее хозяина и связанного с этим давления на следующий сезон ей придется стать либо армированным бетоном или получить тяжелейшую психологическую травму!...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий