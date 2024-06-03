Президент «Баварии»: «Неприемлемо, что мы столь рано лишились шансов выиграть Бундеслигу. Сезон не оправдал ожиданий. Должны вновь привнести доминирование на поле»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Кубок Германии Томас Тухель Герберт Хайнер Футбол

Президент «Баварии» поделился мыслями касательно итогов сезона.

Мюнхенский клуб под руководством Томаса Тухеля занял третье место в прошедшем сезоне Бундеслиги. «Бавария» уже сменила тренера – команду возглавил Венсан Компани.

«Сезон не оправдал наших ожиданий, потому что мы не добились того успеха, которого нам хотелось и которого мы ожидали.

Тот факт, что «Бавария» на столь раннем этапе лишилась шансов в Бундеслиге, просто неприемлем. Быстрый вылет из Кубка Германии также расстроил нас всех.

Что касается 11 титулов подряд в Бундеслиге, то нужно быть реалистом и сказать, что ни одна серия не длится вечно. Но это не значит, что нужно оставить все как есть. Наоборот, это должно вызвать реакцию.

Никому не нравилось, как мы временами играли, что наш уровень игры был разным и нам не хватало стабильности. Эти колебания характеризовали весь сезон.

В дальнейшем «Бавария» должна вновь привнести на поле стабильность и доминирование, которые она обычно излучает», – сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.

19 комментариев
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поэтому пригласили Компани...
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"Проклятие Кейна"- наверное так думает каждый человек, почти не смотрящий Бундеслигу, но на деле у Баварии просто проблемы с обороной были в этом сезоне, раз казалось бы готового топа Кима вытесняет не попадавший в основу Тоттенхэма Дайер, это ещё не говоря про ситуации с Киммихом и Горецкой.
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Ответ kaka10
поэтому пригласили Компани...
Если они хотят доминирования, надо было приглашать Артету)
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и поэтому подписали тренером Компани,
что-ж...логично
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Это назначание Компани чисто в стиле ФМ, там тоже когда игроки карьеру заканчивают, то какой-нибудь Стив Манданда без опыта становится тренером Реала)
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Не нужно было Нагельсманна увольнять
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Компаним
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Доигрались теперь тренер с именем не хочет браться за клуб и теперь играются в кота в мешке, найс чë
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Это он про следующий сезон?
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Привыкай, товарищ. В нба бостон после гегемонии в 60х и 80х и контендерства в 70х 20 лет сосал чупа-чупс. То же самое с лейкерс было и с буллс после джордана. Про какие-нибудь торонто и монреаль в нхл даже говорить нет смысла. Все течет, все изменяется.
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Бавария доигралась со своим высокомерием, уволив два раза подряд топовых тренеров. "Тот факт, что «Бавария» на столь раннем этапе лишилась шансов в Бундеслиге, просто неприемлем" - ну такой бред, ведь Байер показал исторический сезон. Бавария набирала 91 очко в 2013 году и 90 очков в 2014, все остальные сезоны она бы проиграла чемпионство этому Байеру. Президент Баварии даже рассказал про Кубок, при этом тактично умолчал про 1/2 ЛЧ и как они дружно звали Тухеля посреди сезона. Очень далеки от реальности, с остроатакующим Компани без плана Б в ЛЧ придется в нее болезненно вернуться)
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Как же мне это не нравится, выжидаем, как бомжи игроков за бесценок/свободными агентами в надежде что выстрелят, теперь и тренера таким же макаром подписываем, Хенëс до сих пор живëт реалиями 2013г, сколько ещë барану нужно упасть в реку, чтобы понять, хочешь выигрывать ЛЧ вкладывай в состав и тренера в соответствиии с реалиями
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Ответ Николай Бойко
Если они хотят доминирования, надо было приглашать Артету)
Или Хави
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Ответ DFB2014
Как же мне это не нравится, выжидаем, как бомжи игроков за бесценок/свободными агентами в надежде что выстрелят, теперь и тренера таким же макаром подписываем, Хенëс до сих пор живëт реалиями 2013г, сколько ещë барану нужно упасть в реку, чтобы понять, хочешь выигрывать ЛЧ вкладывай в состав и тренера в соответствиии с реалиями
Какого тренера взять?Анчелотти ,который доминирует сейчас с Реалом?Был уже ,уволили.Нет никаких гарантий ни по игрокам,ни тем более по тренеру.А тратить как ПСЖ и брать домашние кубки не особо умно
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Ответ Александр Охотко
Какого тренера взять?Анчелотти ,который доминирует сейчас с Реалом?Был уже ,уволили.Нет никаких гарантий ни по игрокам,ни тем более по тренеру.А тратить как ПСЖ и брать домашние кубки не особо умно
Умять свою гордость и дипломатично вернуть Флика, но поезд уже чух-чух
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