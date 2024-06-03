Президент «Баварии»: «Неприемлемо, что мы столь рано лишились шансов выиграть Бундеслигу. Сезон не оправдал ожиданий. Должны вновь привнести доминирование на поле»

Президент «Баварии» поделился мыслями касательно итогов сезона.

Мюнхенский клуб под руководством Томаса Тухеля занял третье место в прошедшем сезоне Бундеслиги. « » уже сменила тренера – команду возглавил Венсан Компани.

«Сезон не оправдал наших ожиданий, потому что мы не добились того успеха, которого нам хотелось и которого мы ожидали.

Тот факт, что «Бавария» на столь раннем этапе лишилась шансов в Бундеслиге, просто неприемлем. Быстрый вылет из Кубка Германии также расстроил нас всех.

Что касается 11 титулов подряд в Бундеслиге, то нужно быть реалистом и сказать, что ни одна серия не длится вечно. Но это не значит, что нужно оставить все как есть. Наоборот, это должно вызвать реакцию.

Никому не нравилось, как мы временами играли, что наш уровень игры был разным и нам не хватало стабильности. Эти колебания характеризовали весь сезон.

В дальнейшем «Бавария» должна вновь привнести на поле стабильность и доминирование, которые она обычно излучает», – сказал президент «Баварии» .