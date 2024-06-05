«Боруссию» оштрафовали на 20 тысяч евро – Кобель на минуту опоздал на процедуру определения сторон перед матчем с «Лейпцигом»
«Боруссию» оштрафовали за опоздание на процедуру жеребьевки.
Спортивный суд Немецкого футбольного союза DFB оштрафовал дортмундский клуб на 20 000 евро в рамках индивидуального разбирательства «за опоздание на матч».
Капитан «Боруссии» Грегор Кобель перед игрой 31-го тура Бундеслиги с «Лейпцигом» (1:4) на одну минуту опоздал на выбор стороны поля после того, как игроки дортмундцев собирались в круг.