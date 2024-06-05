«Боруссию» оштрафовали на 20 тысяч евро – Кобель на минуту опоздал на процедуру определения сторон перед матчем с «Лейпцигом»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Немецкий футбольный союз РБ Лейпциг Грегор Кобель Футбол

«Боруссию» оштрафовали за опоздание на процедуру жеребьевки.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза DFB оштрафовал дортмундский клуб на 20 000 евро в рамках индивидуального разбирательства «за опоздание на матч».

Капитан «Боруссии» Грегор Кобель перед игрой 31-го тура Бундеслиги с «Лейпцигом» (1:4) на одну минуту опоздал на выбор стороны поля после того, как игроки дортмундцев собирались в круг.

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Немецкая педантичность 🤷🏻‍♂️
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