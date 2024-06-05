Глава FFF Диалло о Евро-2024: «Сборная Франции – всегда один из фаворитов. Цель – полуфинал, потому что есть несколько сильных команд, которые могут выиграть»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Евро-2024 Федерация футбола Франции ЧМ-2022 Филипп Диалло Футбол

Глава Федерации футбола Франции считает сборную страны одним из фаворитов Евро.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Французы попали в группу с Польшей, Нидерландами и Австрией.

«Сборная Франции в любом возрасте всегда выступает одним из фаворитов. Мы поставили цель – выйти в полуфинал, потому что на Евро есть группа сильных команд, которые могут выиграть турнир. Франция – одна из них. 

Я не верю в то, что работа Дешама может оказаться под угрозой. Его контракт действует до 2026 года. Мы работаем с тренером, добивавшимся устойчивых результатов на высоком уровне на протяжении многих лет. 

После прошлого Евро некоторые говорили, что вылет в 1/8 финала был провалом и нужно что-то менять. Год спустя мы играли в финале чемпионата мира, где нам чуть-чуть не хватило до появления третьей звезды на форме», – сказал Филипп Диалло. 

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