«Бавария» хочет видеть Мюллера в составе руководства. В клубе считают, что он может пойти по пути Хенесса в будущем
«Бавария» хочет видеть Томаса Мюллера в составе руководства.
34-летний полузащитник выступает за мюнхенцев с сезона-2008/09.
Важные фигуры в клубе ожидают, что в будущем Мюллер займет место либо в наблюдательном, либо в исполнительном совете.
Кроме того, считается, что именно Томас может пойти по пути Ули Хенесса, много лет занимавшего должность президента клуба.
Сейчас 72-летний менеджер является почетным президентом «Баварии», но занимается и текущими делами.