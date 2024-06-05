«Бавария» хочет видеть Мюллера в составе руководства. В клубе считают, что он может пойти по пути Хенесса в будущем

«Бавария» хочет видеть Томаса Мюллера в составе руководства.

34-летний полузащитник выступает за мюнхенцев с сезона-2008/09.

Важные фигуры в клубе ожидают, что в будущем займет место либо в наблюдательном, либо в исполнительном совете.

Кроме того, считается, что именно Томас может пойти по пути , много лет занимавшего должность президента клуба.

Сейчас 72-летний менеджер является почетным президентом «Баварии», но занимается и текущими делами.