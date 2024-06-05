«Бавария» хочет видеть Мюллера в составе руководства. В клубе считают, что он может пойти по пути Хенесса в будущем

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс Томас Мюллер Футбол

«Бавария» хочет видеть Томаса Мюллера в составе руководства.

34-летний полузащитник выступает за мюнхенцев с сезона-2008/09.

Важные фигуры в клубе ожидают, что в будущем Мюллер займет место либо в наблюдательном, либо в исполнительном совете. 

Кроме того, считается, что именно Томас может пойти по пути Ули Хенесса, много лет занимавшего должность президента клуба. 

Сейчас 72-летний менеджер является почетным президентом «Баварии», но занимается и текущими делами. 

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2 комментария
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Мюллер Баварию любит чрезвычайно.. Вряд ли будет ставить свои прихоти выше клуба, как это делал тот же Кан..
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Ответ dr. cage
Мюллер Баварию любит чрезвычайно.. Вряд ли будет ставить свои прихоти выше клуба, как это делал тот же Кан..
Кан не ставил, он просто обложил себя кучей советников, а вот уже те вертели как хотели конечно.
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