«Атлетико» хочет Альвареса. Первые контакты с форвардом «Ман Сити» уже были

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Хулиан Альварес Футбол

«Атлетико» интересен форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Как пишет Marca, «Атлетико» не сможет конкурировать с «Манчестер Сити» в плане финансов, но все равно попытается осуществить сделку и уже работает над ней. Даже если будет малейший шанс на переход Хулиана, «Атлетико» постарается им воспользоваться.

В мадридском клубе он гарантированно получит больше игрового времени. «Атлетико» собирается упирать на это в ходе переговоров. Кроме того, Альварес может задуматься об уходе, если «Манчестер Сити» подпишет еще одного новичка в атаку.

Официально «Атлетико» возможный трансфер не обсуждал, но уже установил первые контакты, чтобы понять, заинтересован ли форвард в переходе. Родриго де Поль, Науэль Молина и Анхель Корреа, которые играют с Альваресом за сборную Аргентины, постараются убедить форварда присоединиться к команде.

Никто в «Атлетико» не сомневается, что Хулиан идеально впишется в команду.

В этом сезоне Альварес забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 54 матчах за «Ман Сити». Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.

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42 комментария
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У Атлетико нет денег, чтобы его купить. Это трансфер за 100 млн, которые есть только у английских клубов и ПСЖ
+24
-4
+20
Интересно было бы на это посмотреть. У матрасов всегда были топовые девятки
+18
0
+18
Ответ <Inter>
У Атлетико нет денег, чтобы его купить. Это трансфер за 100 млн, которые есть только у английских клубов и ПСЖ
Почему нет денег? На Феликса в свое время 120 нашли, а тут почему не найдут
+13
-3
+10
Ответ Кино Музыка
Продадут. Из основы его уже фактически списали.
31 матч в стартовом составе это "списали", так и запишем
+9
0
+9
Ответ gangstarr
Почему нет денег? На Феликса в свое время 120 нашли, а тут почему не найдут
нашли, потому что продали Гризманна Барселоне в это же трансферное окно
+9
0
+9
Будет у Симеоне ложным опорником.
+7
0
+7
это было бы топ-усилением!
+7
-2
+5
Хулиан супер игрок, но матрасники ему не нужны с их футболом
+6
-1
+5
Неогранённый алмаз. В Сити светит только ротация, но усилит основу практически любой другой команды. Хочется видеть больше его игры, так что не против, чтобы перешел куда-то. Особенно в Ла Лигу.
+4
0
+4
Ответ Alex Miheev
Зачем ему постоянно бороться за 3 место?
Через год тоже самое будет с Сити когда Гвардиола уйдет
+2
0
+2
Ответ Азрет-Али Айбазов
Наполи после продажи Осимхена, тоже может себе позволить.
Слишком умный для футбола Конте. Там Лукаку в приоритете.
+2
0
+2
Губа не дура))) Но было бы не плохо для большей конкуренции в ЛА лиге.
+2
0
+2
Если КДБ покинет Сити, то он станет одним из основных, так что вряд-ли
+2
0
+2
Давно пора этого парня из-под норга вытаскивать, потенциал огромный
+2
0
+2
А что не так в Сити со временем, не пойму - 31 матч в АПЛ. Статистика 11+9
+1
0
+1
только не в атлетико,
+1
0
+1
Не понимаю почему Барса не вложит все усилия для его покупки
+1
0
+1
У Атлетико нет на него денег, глядя на дыры в их составе, последнее, о чём они реально будут думать - это о покупке такого тяжеловеса
+1
0
+1
Тем более есть вероятность ухода Бернарду и КДБ, а ещё Грилиш совсем не блещет
+1
0
+1
Шикарный футболист, умеющий забивать очень много. По сути, если бы его использовали как центрфорварда в МС, он бы забивал не меньше Холланда, но его использует не так. Если МС не готовы дать ему много времени и позицию нужную, то нужно отпускать. Мечтал его в Реале увидеть, самая настоящая 9 была бы и на многие года вперед, но теперь уже нет, увы.

Тогда хотелось бы его в Арсенал, был бы там звездой точно.
+2
-1
+1
Ответ <Inter>
У Атлетико нет денег, чтобы его купить. Это трансфер за 100 млн, которые есть только у английских клубов и ПСЖ
А бавария? а реал?
0
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Ответ itemme
Минуты смотри
2660 минут, больше только у 4-х игроков
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Ответ kunaguero
А что не так в Сити со временем, не пойму - 31 матч в АПЛ. Статистика 11+9
Минуты смотри
0
0
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Аренда класс бы
+1
-1
0
Ответ <Inter>
Тогда времена другие были. Плюс они это сделали, когда получили деньги от Барсы за Гризманна. Сейчас же достаточно посмотреть на их расходы на трансферы за последние пару лет. У них такие же ограничения в лиге, как у Барселоны и других клубов. С той лишь разницей, что у них нет коммерческих контрактов на уровне Реала и Барселоны
Это не так
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Ответ d.xoxlov
Слишком умный для футбола Конте. Там Лукаку в приоритете.
Поиграл в "умный" футбол Пепа. Теперь поиграет в системный Конте. Станет разноплановым, универсальным. А потом на повышение в Барсу или Реал.
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Альварес пацан, а выиграл уже все что можно, теперь можно и по лигам покататься) Стабильности добавить и будет топ.
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Ответ gangstarr
Почему нет денег? На Феликса в свое время 120 нашли, а тут почему не найдут
Наполи после продажи Осимхена, тоже может себе позволить.
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Хулиан очень крутой игрок. Но ценник явно будет в 100 лямов или даже выше...у Атлетико нету даже игрока за которого хотя бы 50 лямов кто-то даст.....так что непонятно, откуда возьмут такие деньги.
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Зачем ему постоянно бороться за 3 место?
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