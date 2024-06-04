«Атлетико» хочет Альвареса. Первые контакты с форвардом «Ман Сити» уже были

«Атлетико» интересен форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Как пишет Marca, «Атлетико» не сможет конкурировать с « » в плане финансов, но все равно попытается осуществить сделку и уже работает над ней. Даже если будет малейший шанс на переход , « » постарается им воспользоваться.

В мадридском клубе он гарантированно получит больше игрового времени. «Атлетико» собирается упирать на это в ходе переговоров. Кроме того, Альварес может задуматься об уходе, если «Манчестер Сити» подпишет еще одного новичка в атаку.

Официально «Атлетико» возможный трансфер не обсуждал, но уже установил первые контакты, чтобы понять, заинтересован ли форвард в переходе. Родриго де Поль, Науэль Молина и Анхель Корреа, которые играют с Альваресом за сборную Аргентины, постараются убедить форварда присоединиться к команде.

Никто в «Атлетико» не сомневается, что Хулиан идеально впишется в команду.

В этом сезоне Альварес забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 54 матчах за «Ман Сити». Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.