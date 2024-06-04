Неймар об отношениях с Месси: «Он мой кумир и друг. Мы много общаемся и рады друг за друга»

Теги МЛС Лионель Месси Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

Неймар ответил на вопрос о взаимоотношениях с Лионелем Месси.

Футболисты играли вместе за «Барселону» и «ПСЖ».

«Мы далеко друг от друга, но продолжаем общаться, много разговариваем.

Мы рады друг за друга. Если говорить о титуле, он отправил мне сообщение, когда мы победили.

Он отличный парень, прекрасный образец для меня, настоящий кумир.

Помимо того, что он мой кумир, он еще и мой друг. Мы много общаемся», – сказал нападающий «Аль-Хилаля» Неймар в интервью Band Sports.

3 комментария
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Неймар - прямая противоположность Месси. Оба супер талантливые, Месси всего добился, Ней - многое потерял из-за непрофессионального отношения к работе.
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Ответ Северный болельщик
Неймар - прямая противоположность Месси. Оба супер талантливые, Месси всего добился, Ней - многое потерял из-за непрофессионального отношения к работе.
Неймар мало добился, что-ли? 99.99% футболистов о таком только мечтают.
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Ни один футболист в мире так не разводил свой клуб - сидит на скамеечке за 80 млн. в год, особняк 25 комнат, гараж элитных машин, самолëт, все счета оплачивает клуб, даже позволено нарушить закон СА - совместное проживание с любовницей.
Почëт и уважение Неймару, Мбаппе нервно курит в сторонке.
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