Генсек РФС о Китае: «Обсуждается товарищеский матч. Хотим постоянного сотрудничества»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС судьи Сборная Китая по футболу Максим Митрофанов высшая лига Китай Матч ТВ Футбол

Генсек РФС рассказал о планах по сотрудничеству с Китаем.

– Павел Каманцев рассказал, что начались переговоры с Китаем по взаимодействию в рамках обмена судьями. На какой стадии они находятся?

– Это та же работа, которую мы ведем с Белоруссией и Саудовской Аравией. Планируем заключить соглашение по обмену опытом, чтобы наши судьи работали там, а оттуда, возможно, приезжали к нам. В Белоруссии мы организовали подготовку судей ВАР по просьбе ФИФА, подобные вещи в рамках судейского направления планируются и с Китаем.

Также обсуждается и товарищеский матч со сборной Китая, и развитие детско‑юношеского футбола между нашими странами. Пока неправильно оглашать все, у нас есть планы по созданию совместной системы детско‑юношеских соревнований. Сейчас ряд клубов проводит турниры на детском уровне с китайскими командами: приглашают их в Россию, ездят в Китай. Но пока системной работы не ведется. Мы же хотим это сделать постоянным сотрудничеством, – сказал Максим Митрофанов.

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5 комментариев
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А Северной Кореей хочется постоянного сотрудничества? Про Эритрею тоже не стоит забывать.
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Предлагаю обмениваться коррупционерами, например
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И приплачивать газом не забывайте
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С Бразилией надо посотрудничать там футболисты растут и развиваюся.
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У нас бразилов весь Зенит но с ними мы договорится не можем китайцев нет но мы с ними на уровне детских команд договариваемся но всё засекречиваем. Маразм работает.
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