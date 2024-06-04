Генсек РФС о Китае: «Обсуждается товарищеский матч. Хотим постоянного сотрудничества»

Генсек РФС рассказал о планах по сотрудничеству с Китаем.

– Павел Каманцев рассказал, что начались переговоры с Китаем по взаимодействию в рамках обмена судьями. На какой стадии они находятся?

– Это та же работа, которую мы ведем с Белоруссией и Саудовской Аравией. Планируем заключить соглашение по обмену опытом, чтобы наши судьи работали там, а оттуда, возможно, приезжали к нам. В Белоруссии мы организовали подготовку судей ВАР по просьбе ФИФА, подобные вещи в рамках судейского направления планируются и с Китаем.

Также обсуждается и товарищеский матч со сборной Китая, и развитие детско‑юношеского футбола между нашими странами. Пока неправильно оглашать все, у нас есть планы по созданию совместной системы детско‑юношеских соревнований. Сейчас ряд клубов проводит турниры на детском уровне с китайскими командами: приглашают их в Россию, ездят в Китай. Но пока системной работы не ведется. Мы же хотим это сделать постоянным сотрудничеством, – сказал .