Нападающего «Химика» Меренчукова увезли на скорой после стыка с вратарем «Торпедо» Миасс на 1-й минуте матча. Игрок находился в сознании

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Нападающего «Химика» увезли на скорой после стыка с вратарем.

Форвард «Химика» Дмитрий Меренчуков столкнулся с вратарем «Торпедо» Миасс Романом Ковалевым на 1-й минуте перенесенного матча 4-го тура LEON Второй лиги А.

Матч был остановлен на несколько минут, пока игроку показывали помощь, затем его увезли на машине скорой помощи.

«У нападающего «Химика» Дмитрия Меренчукова случился жесткий стык с вратарем «Торпедо». Дмитрия увезли на скорой. Ждали вторую машину, сейчас игра продолжена. О состоянии игрока пока дополнительных вводных не поступало», – заявили в пресс‑службе лиги.

«Химик» отметил, что Меренчуков находится в сознании.

3 комментария
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