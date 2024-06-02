Вальверде о сезоне «Реала»: «Можно оценить на 9. 10 было бы, выиграй мы Кубок Испании»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде оценил прошедший сезон «Реала».

Вчера «Мадрид» победил «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Ранее команда Карло Анчелотти стала чемпионом Ла Лиги. Кубок Испании в сезоне-2023/24 завоевал «Атлетик», «Реал» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала.

«Я бы сказал, что сезон можно оценить на девятку. Десятку можно было бы поставить, только если бы мы выиграли Кубок Испании», – заявил полузащитник «Мадрида».

Также игрок оценил свое выступление в финальном матче Лиги чемпионов, сравнив его с финалом двухлетней давности.

«Я не так сильно страдал, чувствовал себя физически и морально комфортно, внося свой вклад и в защите, и в атаке. Во втором тайме играл очень свободно, располагаясь на своей естественной позиции», – отметил уругваец.

Анчелотти о «Реале»: «Этот сезон мы провели на десятку. Качество – залог этой команды»

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8 комментариев
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Выиграли бы Кубок Испании,если бы не поставили эти матчи через пару дней после Суперкубка
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Кубок было очень сложно выиграть, не повезло со жребием в 1/8, Суперкубок Испании в СА полуфинал 10.01 Реал-Атм 120 минут, 14.01 финал Реал-Барселона, вернуться в Мадрид и 1/8 Кубка на стадионе АТМ, команда тренера Симеоне все там отдала ради реванша, 18.01 АТМ-РЕАЛ 120 минут…
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Надеюсь в следующем сезоне смогут исправиться)
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+3
Там Фабрицио Романо написал Here we go, спортс отстает ))
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🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player.
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Именно Кубок Испании почему то самый сложный трофей для Реала
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Ответ Topwintop
На 10 когда первый требл выиграете в истории
сейчас бы гордиться достижением негреды
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