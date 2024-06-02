Вальверде о сезоне «Реала»: «Можно оценить на 9. 10 было бы, выиграй мы Кубок Испании»
Федерико Вальверде оценил прошедший сезон «Реала».
Вчера «Мадрид» победил «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Ранее команда Карло Анчелотти стала чемпионом Ла Лиги. Кубок Испании в сезоне-2023/24 завоевал «Атлетик», «Реал» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала.
«Я бы сказал, что сезон можно оценить на девятку. Десятку можно было бы поставить, только если бы мы выиграли Кубок Испании», – заявил полузащитник «Мадрида».
Также игрок оценил свое выступление в финальном матче Лиги чемпионов, сравнив его с финалом двухлетней давности.
«Я не так сильно страдал, чувствовал себя физически и морально комфортно, внося свой вклад и в защите, и в атаке. Во втором тайме играл очень свободно, располагаясь на своей естественной позиции», – отметил уругваец.
Анчелотти о «Реале»: «Этот сезон мы провели на десятку. Качество – залог этой команды»