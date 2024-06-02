«Севилью» возглавил тренер «Лас-Пальмаса» Пимьента. Он работал в «Барсе» с 2006-го по 2021-й

Тренер «Лас-Пальмаса» возглавил «Севилью».

49-летний испанец и « » подписали контракт на два года.

С 2006 по 2021 год Пимьента работал в системе «Барселоны», тренировал юношеские команды, а также вторую команду сине-гранатовых. Он брал Юношескую лигу УЕФА с клубом в сезоне-2017/18.

« » он тренировал с 2022-го. В завершившемся сезоне клуб стал 16-м.

ранее покинул пост главного тренера после того, как «Севилья» заняла 14-е место в .

Изображение: twitter.com/SevillaFC