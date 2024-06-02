«Севилью» возглавил тренер «Лас-Пальмаса» Пимьента. Он работал в «Барсе» с 2006-го по 2021-й
Тренер «Лас-Пальмаса» возглавил «Севилью».
49-летний испанец Хавьер Гарсия Пимьента и «Севилья» подписали контракт на два года.
С 2006 по 2021 год Пимьента работал в системе «Барселоны», тренировал юношеские команды, а также вторую команду сине-гранатовых. Он брал Юношескую лигу УЕФА с клубом в сезоне-2017/18.
«Лас-Пальмас» он тренировал с 2022-го. В завершившемся сезоне клуб стал 16-м.
Кике Флорес ранее покинул пост главного тренера после того, как «Севилья» заняла 14-е место в Ла Лиге.
Изображение: twitter.com/SevillaFC
Спортс смешит
Намеренно делают ошибки в тексте, лишь бы накрутить трафик и набрать больше комментариев :))
У нас тут и "9-летний испанец" и "20021 год" 😅