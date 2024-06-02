«Севилью» возглавил тренер «Лас-Пальмаса» Пимьента. Он работал в «Барсе» с 2006-го по 2021-й

Теги Барселона Севилья Кике Флорес Ла Лига трансферы Лас-Пальмас Хавьер Гарсия Пимьента Футбол

Тренер «Лас-Пальмаса» возглавил «Севилью».

49-летний испанец Хавьер Гарсия Пимьента и «Севилья» подписали контракт на два года.

С 2006 по 2021 год Пимьента работал в системе «Барселоны», тренировал юношеские команды, а также вторую команду сине-гранатовых. Он брал Юношескую лигу УЕФА с клубом в сезоне-2017/18.

«Лас-Пальмас» он тренировал с 2022-го. В завершившемся сезоне клуб стал 16-м.

Кике Флорес ранее покинул пост главного тренера после того, как «Севилья» заняла 14-е место в Ла Лиге.

Изображение: twitter.com/SevillaFC

12 комментариев
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Девятилетний испанец?!
+11
0
+11
18015 лет в Барсе это не шутки
+6
0
+6
Ответ ZabCules
Девятилетний испанец?!
Гений)
+5
0
+5
20001 года?Из будущего?
Спортс смешит
+4
0
+4
Ответ Игорь Новиков
Гений)
Ты типа даже редактировать не будешь?
+4
0
+4
Спортс подхватили фишку у инстаграммеров🤭

Намеренно делают ошибки в тексте, лишь бы накрутить трафик и набрать больше комментариев :))

У нас тут и "9-летний испанец" и "20021 год" 😅
+2
0
+2
Столько опечаток, мда
+2
0
+2
Барса уже выпускает 9-летних тренеров 😅
+1
0
+1
Это тот, который с Лас Пальмасом прилично так пошумел в начале и середине сезона?
0
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Ответ Зеленский
Он был бы вариантом получше чем Флик
Лол
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Ответ Max Maximus
Спортс подхватили фишку у инстаграммеров🤭 Намеренно делают ошибки в тексте, лишь бы накрутить трафик и набрать больше комментариев :)) У нас тут и "9-летний испанец" и "20021 год" 😅
Это не специально, просто Игорь до сих пор победу Анчелотти отмечает
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