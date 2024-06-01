«Арсенал» сделал запрос по защитнику «Барселоны» Файе. 19-летний игрок также интересен «Баварии», «МЮ», «Ливерпулю» и «Байеру» (Daily Mail)
«Арсенал» заинтересован в приобретении Микаила Файе.
Как сообщает Daily Mail, «канониры» связывались с «Барселоной» с целью обсудить возможный трансфер защитника.
За 19-летним футболистом также следят «Бавария», «Байер» и «Ливерпуль». Мюнхенцы, как отмечается, собрали много информации об игроке «блауграны».
Также Файе интересен «Манчестер Юнайтед», скауты которого просматривали защитника во время его мартовского матча за сборную Сенегала.
«Барса» хочет продать одного из центральных защитников, у клуба избыток игроков на позиции. 19-летний Файе может покинуть команду (Diario Sport)
«Арсеналу» и «Баварии» интересен защитник «Барселоны» Файе. Каталонцы надеются на 30 млн евро (Daily Mail)