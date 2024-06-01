«Арсенал» сделал запрос по защитнику «Барселоны» Файе. 19-летний игрок также интересен «Баварии», «МЮ», «Ливерпулю» и «Байеру» (Daily Mail)

«Арсенал» заинтересован в приобретении Микаила Файе.

Как сообщает Daily Mail, «канониры» связывались с «Барселоной» с целью обсудить возможный трансфер защитника.

За 19-летним футболистом также следят « », « » и «Ливерпуль». Мюнхенцы, как отмечается, собрали много информации об игроке «блауграны».

Также Файе интересен « », скауты которого просматривали защитника во время его мартовского матча за сборную Сенегала.

«Барса» хочет продать одного из центральных защитников, у клуба избыток игроков на позиции. 19-летний Файе может покинуть команду (Diario Sport)

«Арсеналу» и «Баварии» интересен защитник «Барселоны» Файе. Каталонцы надеются на 30 млн евро (Daily Mail)