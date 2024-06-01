Генсек РФС Митрофанов: «Финал Кубка России роднее, чем финал ЛЧ. В текущей ситуации – в два раза ближе, чем обычно»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА РФС Балтика Максим Митрофанов Р-Спорт Футбол

Максим Митрофанов заявил, что финал Кубка России ему ближе, чем финал ЛЧ.

«Что касается сравнения финала Лиги чемпионов и финала Кубка России, то наш матч все равно ближе и роднее. Но сравнивать эти игры неправильно, потому что разные соревнования, которые всегда были, есть и будут.

Есть Лига чемпионов, наши клубы стремятся участвовать и в Лиге чемпионов и, уверен, хотят когда-нибудь ее выиграть. Есть и Кубок России, национальный кубок, поэтому сравнивать эти два соревнования не очень корректно, каждое очень важно по-своему.

Но в текущей ситуации Кубок России нам в два раза ближе, чем обычно», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В финале Фонбет Кубка России встретятся «Балтика» и «Зенит». Матч состоится завтра на стадионе «Лужники» в 18:00 по московскому времени.

«Боруссия» и «Реал» сегодня сыграют в финале Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» в 22:00. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию.  

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37 комментариев
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«В два раза» как-то непатриотично. В десять раз - другое дело.
+29
-1
+28
Пусть в любой бар в городе зайдёт в момент финала ЛЧ и финала КР. И все вопросы отпадут. За народ он тут говорит…
+19
-2
+17
А нам нет
+13
-3
+10
Ответ Bartez1986
Почему не в 146?
146 уже забито другим персонажем
+9
-1
+8
Ответ Тиджани Бабангида
«В два раза» как-то непатриотично. В десять раз - другое дело.
Почему не в 146?
+9
-2
+7
за себя говори
+8
-2
+6
Чем дольше не будем участвовать в лиге чемпионов, тем все роднее будет кубок
+5
0
+5
Согласен, тут хоть в России хоть одна команда натуралов будет, а в ЛЧ обе . Удачи Балтике, не изменили русским ценностям
+9
-5
+4
- "Сравнивать эти игры неправильно", но не для меня...
+4
-1
+3
нет. не интересен
+4
-1
+3
Но сравнивать эти игры неправильно, потому что разные соревнования, которые всегда были, есть и будут.

Это скорее разные виды спорта...
+4
-2
+2
В Испании, Франции, Италии, Германии, Англии, да и везде в принципе есть национальные чемпионаты, кубковые соревнования, кое-где есть и кубок лиги.
Но я не думаю, что в Мадриде, Манчестере, Мюнхене люди думают типа Лига Чемпионов конечно хорошо, но наш кубок роднее. Если бы так было, вряд-ли бы у них было столько кубков!
+3
-1
+2
Ответ Тиджани Бабангида
«В два раза» как-то непатриотично. В десять раз - другое дело.
В 146 раз
+1
0
+1
Начал, вроде, правильно - "мне". Потом опять пошло "нам"... Мне вот этот финал кубка - что есть, что нет.
+1
0
+1
Вообще кому интересен этот дурацкий финал кубка? Одна команда позор РПЛ,а вторая из РПЛ вылетела. Насладимся унылым зрелищем.
+4
-3
+1
Ко многим маразм не приходит, он в них живёт.
+2
-1
+1
Чихал я на твой кубок РПЛ. Играют как заводские команды в 70-80-е годы. Тупейший футбол.
+2
-1
+1
Где же царица полей, где Митрофанова?))
(с)
+3
-2
+1
Боже мой , что ты несешь
+3
-2
+1
Сдаётся мне у этого горлопана за границей или недвижимость,, или дети, или счета в банках.
+2
-1
+1
Ну а что ему ещё говорить. Сказал бы он на примере "Сегодня ночью буду орать за Боруссию!!! "..... Был бы бывший Генсек)))
+1
-1
0
Конечно роднее! До финала ЛЧ нам как до Киева на четвереньках.
+2
-2
0
Опять же, на ЛЧ ничего не попилить, а тут какая-никакая копеечка упадёт в карман.
+2
-2
0
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