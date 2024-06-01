Генсек РФС Митрофанов: «Финал Кубка России роднее, чем финал ЛЧ. В текущей ситуации – в два раза ближе, чем обычно»
Максим Митрофанов заявил, что финал Кубка России ему ближе, чем финал ЛЧ.
«Что касается сравнения финала Лиги чемпионов и финала Кубка России, то наш матч все равно ближе и роднее. Но сравнивать эти игры неправильно, потому что разные соревнования, которые всегда были, есть и будут.
Есть Лига чемпионов, наши клубы стремятся участвовать и в Лиге чемпионов и, уверен, хотят когда-нибудь ее выиграть. Есть и Кубок России, национальный кубок, поэтому сравнивать эти два соревнования не очень корректно, каждое очень важно по-своему.
Но в текущей ситуации Кубок России нам в два раза ближе, чем обычно», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
В финале Фонбет Кубка России встретятся «Балтика» и «Зенит». Матч состоится завтра на стадионе «Лужники» в 18:00 по московскому времени.
«Боруссия» и «Реал» сегодня сыграют в финале Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» в 22:00. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Это скорее разные виды спорта...
Но я не думаю, что в Мадриде, Манчестере, Мюнхене люди думают типа Лига Чемпионов конечно хорошо, но наш кубок роднее. Если бы так было, вряд-ли бы у них было столько кубков!
(с)