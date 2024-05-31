Петржела о финале Кубка России: «Зенит» можно поздравлять с «золотым дублем», интриги нет. Шансы «Балтики» – не больше 5%»
Властимил Петржела оценил шансы «Зенита» в финале Кубка России против «Балтики».
Финал Фонбет Кубка России между петербургским клубом и «Балтикой» пройдет 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча – в 18:00 по московскому времени.
«В финале Кубка нет никакой интриги. «Зенит» уже можно поздравлять с «золотым дублем», потому что «Балтика» им не соперник.
Сине-бело-голубые не так часто выигрывали Кубок России, поэтому у игроков должна быть хорошая мотивация. Шансы «Балтики» на победу – не больше 5%», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. За последние десять лет петербургский клуб дважды выигрывал Кубок России – в 2016 и 2020 годах.
Тогда уж не дубль, а требл. В этом сезоне уже были выиграны чемпионство и СК.