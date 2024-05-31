Петржела о финале Кубка России: «Зенит» можно поздравлять с «золотым дублем», интриги нет. Шансы «Балтики» – не больше 5%»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела оценил шансы «Зенита» в финале Кубка России против «Балтики».

Финал Фонбет Кубка России между петербургским клубом и «Балтикой» пройдет 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча – в 18:00 по московскому времени. 

«В финале Кубка нет никакой интриги. «Зенит» уже можно поздравлять с «золотым дублем», потому что «Балтика» им не соперник.

Сине-бело-голубые не так часто выигрывали Кубок России, поэтому у игроков должна быть хорошая мотивация. Шансы «Балтики» на победу – не больше 5%», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых. 

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. За последние десять лет петербургский клуб дважды выигрывал Кубок России – в 2016 и 2020 годах.

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11 комментариев
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Перед началом чемпионата так же говорили,а решилось все в последнем туре.
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Опять "журналисты" от букмекеров дергают пенсионера...Не дают пану спокойно рассаду высаживать.
Тогда уж не дубль, а требл. В этом сезоне уже были выиграны чемпионство и СК.
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Ответ Rundatgame
Опять "журналисты" от букмекеров дергают пенсионера...Не дают пану спокойно рассаду высаживать. Тогда уж не дубль, а требл. В этом сезоне уже были выиграны чемпионство и СК.
Пятница, пан дежурно вышел на связь из бара.
+3
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А вот погоди, дед, кубок питерцам отдавать. Это будет наутро после финала ЛЧ, с утра будут помятые, невыспавшиеся, а то еще и с похмелья. А тут Балтика!))...
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Не согласен Балтика может преподнести сюрприз)))Я был уверен в последнем туре в чемпионстве Динамо а стал Зенит)))Это спорт за это мы его и любим
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Пан, заряжай хату))) если конечно ранее ее на зеро не поставил и не потерял )))
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Я помню, как статистические модели весной рисовали Динамо 0.1% шанс на чемпионство. В итоге взлетело до 70%. Ну, а эта новость очередной вымысел "журналистов" РБ Спорт. Вообще, раз спортс не хочет вводить черный список, я уже сам написал скрипт, фильтрующий новости Зенита по стоп словам. Там уже Ротенберг, Карп, Петржела. Осталось на сервере его запустить 😎
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Ответ Этот Райола хочет денег
А вот погоди, дед, кубок питерцам отдавать. Это будет наутро после финала ЛЧ, с утра будут помятые, невыспавшиеся, а то еще и с похмелья. А тут Балтика!))...
Тогда опрокинут её, не заметив)
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Петрежа, видимо, не просыхает
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Кто-то так же ставил на Байер...
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Ответ Этот Райола хочет денег
А вот погоди, дед, кубок питерцам отдавать. Это будет наутро после финала ЛЧ, с утра будут помятые, невыспавшиеся, а то еще и с похмелья. А тут Балтика!))...
Балтика 9 ка
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