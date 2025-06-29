Мареска о 4:1 с «Бенфикой»: «Один из лучших матчей «Челси» за последний месяц. После возобновления игры настрой был уже другим»

Энцо Мареска высказался после победы над «Бенфикой» (4:1 доп. вр.) в 1/8 финала КЧМ.

«Я очень рад, поскольку мы вышли в четвертьфинал этого превосходного турнира. Как я уже говорил , на протяжении 85 минут мы ничего не позволяли сопернику и создали достаточно моментов, чтобы победить. Команда выглядела очень хорошо.

Это был один из наших лучших матчей за последние две недели или месяц. Но затем случился двухчасовой перерыв, и игра стала другой, потому что темп был сбит. Два часа в помещении [мы провели]. Мы вышли и пытались играть как прежде, но было трудно.

На протяжении 85 минут мы ничего не позволяли сопернику, а потом в течение 5 минут [после возобновления матча] они создавали моменты, и это неслучайно. Они забили, потому что им нужно было отыграться. Мы находились в помещении, ведя в счете, вернулись на поле – и настрой уже другой. Было крайне тяжело», – сказал тренер «Челси».