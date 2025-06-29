Эллиотт признан лучшим игроком Евро U21. У хавбека Англии и «Ливерпуля» 5 голов в турнире

Харви Эллиотт признан лучшим игроком молодежного Евро-2025.

Хавбек сборной Англии U21 и «Ливерпуля » забил 5 голов в турнире, в том числе в финале с Германией (3:2 доп. вр.).

Группа технических наблюдателей УЕФА так охарактеризовала выступление Эллиотта : «Без сомнения, самый эффективный игрок сборной Англии с первого матча и далее. Он продемонстрировал блестящую тактическую подготовку, которая позволяла ему находить пространство для приема мяча в опасных зонах. Кроме того, на протяжении всего турнира Эллиотт делал результат, создавая и забивая важнейшие голы команды на победном турнире.

Он также продемонстрировал превосходные лидерские качества, образцовую рабочую этику и приверженность интересам команды. Большой игрок для большой сцены».