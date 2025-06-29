Тренер «Бенфики» об 1:4 с «Челси»: «В первой половине овертайма мы играли лучше и могли забить. Такое тяжело принять»

Бруну Лаже оценил поражение от «Челси» (1:4 доп. вр.) в 1/8 финала клубного ЧМ.

«В первом тайме мы могли бы сыграть лучше, особенно в плане атаки, но мы верили, что сможем отыграться. После остановки матча мы прибавили и смогли перевести игру в овертайм.

После удаления стало очень сложно играть против соперника такого уровня. В таких условиях и так трудно, а когда у тебя на одного игрока меньше на протяжении получаса, то становится еще тяжелее.

В первой половине овертайма мы играли лучше [соперника], создали 4 момента после переходных фаз и могли забить по крайней мере один гол. Но затем пропустили, счет стал 1:2 – и все было кончено. Такое тяжело принять», – сказал тренер «Бенфики».