Мещеряков о cуперфинале Кубка: «По фамилиям и зарплатам «Зенит» фаворит, по голоду и желанию – не уверен»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Анатолий Мещеряков Футбол

Анатолий Мещеряков высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России.

Матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 2 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

«По фамилиям и зарплатам «Зенит» является фаворитом, по голоду и желанию – не уверен. Я всегда переживаю за «Локомотив», а на остальные матчи смотрю с точки зрения спортивного интереса», – сказал бывший председатель совета директоров «Локомотива».

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2 комментария
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6 раз, мужик 6 раз. Ответ на твой вопрос пола желание
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какой настрой у вылетевшей команды?
Куда пойти, куда податься, кому б за три рубля отдаться...
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