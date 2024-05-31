Мещеряков о cуперфинале Кубка: «По фамилиям и зарплатам «Зенит» фаворит, по голоду и желанию – не уверен»

Анатолий Мещеряков высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России.

Матч между «Балтикой» и « » состоится в воскресенье, 2 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

«По фамилиям и зарплатам «Зенит» является фаворитом, по голоду и желанию – не уверен. Я всегда переживаю за «Локомотив», а на остальные матчи смотрю с точки зрения спортивного интереса», – сказал бывший председатель совета директоров «Локомотива».