Мещеряков о cуперфинале Кубка: «По фамилиям и зарплатам «Зенит» фаворит, по голоду и желанию – не уверен»
Анатолий Мещеряков высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России.
Матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 2 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.
«По фамилиям и зарплатам «Зенит» является фаворитом, по голоду и желанию – не уверен. Я всегда переживаю за «Локомотив», а на остальные матчи смотрю с точки зрения спортивного интереса», – сказал бывший председатель совета директоров «Локомотива».
Куда пойти, куда податься, кому б за три рубля отдаться...